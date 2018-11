A Torino un convegno sulla tutela del patrimonio

Torino – Un’iniziativa promossa dall’avvocato Patrizia Polliotto (nella foto), presidente UNC Piemonte. Avrà luogo a Torino giovedì 22 novembre, a partire dalle 14.30 e sino alle 18.30, al ‘Centro Studi San Carlo’ in Via Monte di Pietà 1, il convegno dal titolo “La tutela del patrimonio: sguardi generali agli strumenti offerti dal legislatore”. Un evento d’informazione giuridica rivolto ai consumatori e di confronto per i professionisti al fine di dialogare sugli ultimi sviluppi del legislatore su un argomento di primaria importanza, promosso e organizzato dal Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori. L’iniziativa prevede alle 14.30 la registrazione dei partecipanti. Modera l’avvocato Samuele Perassi. membro del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori. Introduce gli argomenti oggetto di convegno Maurizio Scandurra, giornalista esperto di tematiche consumeristiche. Ad aprire i lavori Luigi Ricciuti, vice capo divisione di Banca d’Italia, che relazionerà su ‘Tutela dei clienti bancari e finanziari – l’intervento della Banca d’Italia. A seguire, Patrizia Polliotto, avvocato civilista e d’impresa, presidente e fondatrice del comitato regionale Piemonte Unione Nazionale Consumatori e il notaio Remo Bassetti. Nella seconda parte, la scaletta del convegno ospita Domenico Carello, dottore commercialista e revisore dei conti, seguito da Caterina Biafora, Avvocato Penalista. Concludono Giorgio Romano e Alex Chiesa, ambedue CEO di ‘Lumina Fiduciaria SRL’, con un intervento che verte su ‘Il ruolo delle società fiduciarie e la Legge 112/2016 ‘Dopo Di Noi’: un nuovo strumento a disposizione degli italiani’.

Per ulteriori informazioni: uncpiemonte@gmail.com o contattando il numero 011 5611800.