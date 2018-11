Da Imperia direttamente a Gavi e Novi il rinomato olio extravergine Demonte

(Informazione commerciale) – Fondata nel 2001, la cooperativa agricola Oro del Borgo è una realtà consolidata nel panorama della produzione artigianale dell’olio di oliva extravergine e dei prodotti ad esso collegati come il tonno all’olio di oliva, le acciughe, i carciofi, le stesse olive taggiasche, i pomodori e il pesto ligure. Oltre alla vendita diretta nella sede principale dell’azienda dove si trova il laboratorio in Via Borgo Piccolo a Borgo d’Oneglia in provincia di Imperia (tel. 0183 291483), l’Azienda Agricola Demonte ha aperto di recente un punto vendita a Gavi, in Piazza Martiri della Benedicta 7r, aperto per ora la seconda e la quarta domenica di ogni mese. L’azienda ha deciso di puntare sulla nostra zona per ampliare la propria clientela per cui, oltre al tradizionale “Mercato della Terra” di Cairo Montenotte dove sarà presente sabato 8 dicembre e alla “Rassegna Enogastronomica Dolci Terre” a Novi Ligure dove sarà presente nei giorni 7 – 8 – 9 dicembre, sarà possibile acquistare i suoi prodotti di altissima qualità già domenica prossima 25 novembre e il 9 e 23 dicembre nel punto vendita di Gavi in Piazza Martiri della Benedicta 7r con tutti i prodotti ed eleganti confezioni natalizie.