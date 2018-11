Domani ad Acqui il ministro Costa per un incontro sulla discarica di Sezzadio

Acqui Terme – Un incontro carico di aspettative quello di domani, mercoledì, per chi da ormai sette anni sta lottando e manifestando contro la discarica di rifiuti speciali e industriali che la ditta Riccoboni vorrebbe realizzare in località Cascina Borio a Sezzadio, sulla falda idrica che alimenta i rubinetti di 50.000 persone.

Ad Acqui Terme, nella sala Consiglio del Comune, alle 10 arriverà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa che incontrerà il primo cittadino della città termale, Lorenzo Lucchini, assieme ai 31 colleghi che hanno sottoscritto la convenzione per dire no all’opera, già autorizzata.

Ci saranno anche altri sindaci del territorio, parlamentari, consiglieri regionali e i rappresentanti dei comitati che portano avanti la battaglia per difendere una delle falde idriche più grandi del Piemonte che potrebbe dissetare fino a 250.000 persone, da Tortona a Novi e in parte anche Alessandria.

Da Roma hanno già promesso l’invio degli ispettori Ispra, Controlli Ambientali, per valutare la situazione. Ma il faccia a faccia con Costa potrebbe essere decisivo.

Sarà presente anche il “popolo dell’acqua” ossia i vari rappresentanti dei Comitati che da anni si battono per la tutela della falda idrica di Sezzadio con in testa il sempre battagliero Piergiorgio Camerin di Sezzadio Ambiente. A partire dalle 9,30 faranno un presidio sotto il municipio di Acqui in attesa della conclusione dell’incontro con Costa.