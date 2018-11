Ministro Toninelli, ci vuole spiegare per favore a cosa serve il Terzo Valico che costa a noi italiani 6,2 miliardi? Grazie

di Andrea Rovere – Su Terzo Valico, a quanto pare, si è deciso per il sì, visto che l’analisi costi-benfici voluta dal ministro Toninelli avrebbe dato esito positivo.

E magari le si potesse dare un’occhiata, a questa benedetta analisi. Chissà che forse non vi si trovi dentro indicato quantomeno se la linea sarà una TAV o una TAC, cioè se trasporterà merci o viaggiatori, perché una esclude l’altra e di binario ce n’è uno solo.

Così come non è stato reso chiaro, di conseguenza, il reale scopo di questa linea, la sua utilità. Ci si continua ad esprimere genericamente parlando di un rilancio del porto di Genova, quando tutti sanno in che condizioni si trovi quel porto, la cui fruibilità è ad oggi estremamente ridotta; si parla dello sviluppo dell’interporto di Rivalta, quando è noto che alta velocità e trasporto merci non vadano d’accordo, e che con tutta probabilità ci si troverà dunque a realizzare una TAV; si utilizzano toni entusiastici, ma non si va alla sostanza esplicitando chiaramente le problematiche connesse alla realizzazione di un’opera simile laddove il territorio, guardando allo stato in cui versano le infrastrutture locali, difficilmente consentirebbe una felice integrazione della nuova “super linea” e quindi il suo pieno sfruttamento.

Per non parlare poi dei costi, i quali, pensando al piano di riprogrammazione degli interventi di Fs dal nodo di Tortona fin su al confine svizzero – come dichiarato dal vice ministro Rixi –, salirebbero ben al di sopra dell’enorme cifra già stimata per il completamento del solo Terzo Valico.

Eppure si sceglie di andare avanti. Invece di potenziare e sviluppare attraverso un progetto serio e sostenibile la rete autostradale (tutte le località italiane sono così vicine al mare da escludere tratti abbastanza lunghi da giustificare trasporti di merci in ferrovia), investendo parimenti in un ammodernamento di quella ferroviaria già esistente, s’insiste sulla grande opera che nessuno ha ancora capito bene a cosa serva, visto che nessuno ce l’ha mai spiegato.

Ragionando in un’ottica integrata di sviluppo delle reti stradale e ferroviaria, non solo si potrebbero garantire trasporti efficienti a merci e persone, ma si verrebbe realmente incontro alle necessità di quei tanti comuni cittadini che ogni giorno si trovano ad impiegare tempi folli per raggiungere la propria destinazione. Cittadini che, con tutta probabilità, un biglietto dell’alta velocità non lo acquisteranno mai, mentre hanno abitualmente a che fare con asfalti fatiscenti, code interminabili, collegamenti inadeguati, treni in ritardo o presenti con frequenza da oasi nel Sahara.

Ma se tutto questo non sembra essere una priorità per politici ed amministratori, il Terzo Valico invece s’ha da fare, sperando che, nel frattempo, quantomeno ci spieghino per cosa saranno utilizzati i nostri soldi e quale ritorno si dovrebbe avere da un simile “investimento”. Ce lo spieghino perché noi non lo abbiamo capito.

Non ci resta dunque che metterci in attesa di vedere quali saranno gli ulteriori sviluppi del “progetto Terzo Valico”, poiché è di progetto organico che dovrebbe trattarsi, e non della banale costruzione di una nuova linea di cui nessuno, al di là delle sparate propagandistiche di molti, sentiva l’esigenza. Ciò mentre ribadiamo le nostre perplessità in merito ad un’opera di cui si è parlato tantissimo ma senza mai fare vera chiarezza.