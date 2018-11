Piacenza fa un’offerta per lo stabilimento ma non per il marchio “Pernigotti”

Alessandria – È delle ultime ore la proposta dell’imprenditore biellese Riccardo Piacenza di acquisire lo stabilimento della Pernigotti.

Piacenza, industriale tessile di chiara fama, dice di avere un progetto serio di risanamento aziendale, nonché di voler mantenere al proprio posto tutti gli attuali dipendenti e di garantire il rilancio dell’azienda ad alti livelli.

Cosa che di per sé sarebbe anche positiva, e certo non solo a parer nostro, se non fosse però che qualcosa non quadra.

Al di là dei buoni propositi dell’imprenditore, nella sostanza ancora da verificare, il punto è infatti un altro, e cioè l’impressione che qui si stiano facendo i conti senza l’oste. Anzi, senza gli osti, poiché sono ben due, i fratelli Toksoz, i quali a cedere il marchio Pernigotti manco ci pensano – e se ci pensano, non l’hanno dato ad intendere –. Piacenza potrebbe comprare il capannone e gli impianti, e tenersi perfino i dipendenti, ma il tutto, con rispetto parlando, non costituisce il valore dell’azienda, valore rappresentato essenzialmente dal marchio Pernigotti.

E quel che viene in primis, lo sappiamo, è proprio il marchio. Non si capisce infatti a cosa servirebbe rilevare lo storico stabilimento di Novi Ligure per produrre qualcosa che non fosse più riconducibile alla tradizione Pernigotti, né quanto possa dirsi lungimirante l’insediarvi il centro produttivo di una neonata azienda dolciaria tutta da costruire.

Al contrario, quello che invece è fin troppo chiaro è semmai la rinnovata insistenza a porre attenzione mediatica su fatti che non costituiscono vere notizie, in quanto troppo inconsistenti per potersi dire degni di un così ampio risalto.

Vi fosse in corso una trattativa fra il governo italiano e la proprietà, o elementi che facciano quantomeno suppore l’interesse dei turchi a mutare strategia, sarebbe diverso. Ma se consideriamo addirittura che lo stesso Piacenza abbia dichiarato che l’acquisizione del marchio costerebbe troppo, il che significa un interesse sostanzialmente rivolto allo stabilimento, è fin troppo chiaro di cosa in fondo ci si ritrovi a parlare: del nulla.

Per carità, nel momento in cui si evidenziassero i reali presupposti per il ritorno del marchio Pernigotti sotto bandiera tricolore, o se non altro della reale opportunità di evitare la delocalizzazione del polo produttivo novese in terra turca, saremmo noi i primi a rallegrarcene e a soffiare sul fuoco dell’ottimismo.

Tuttavia, fino a quando la situazione resterà sospesa per aria, la cautela è d’obbligo. Lo si deve agli operai, a Novi, e alla storia di un marchio il cui destino sembra un po’ ricalcare quello dell’Italia di oggi, in attesa di tornare ad essere se stessa fino in fondo, o di perdersi nel mare magnum globale diventando un pezzo di mondo qualsiasi.