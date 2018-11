Sospese le ricerche del fungaiolo scomparso nel bosco il 3 novembre scorso

Bosio – Resta un mistero la sorte di Saverio Tagliafierro, il fungaiolo genovese di 75 anni scomparso lo scorso 3 novembre mentre, assieme ad un amico, era andato a cercare funghi nell’alessandrino sulle colline intorno a Bosio, a Capanne di Marcarolo.

Le ricerche dell’uomo sono state “sospese fino ad eventuali nuovi elementi” secondo quanto dichiarato ieri, lunedì, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

Quasi tre settimane in cui sono stati mobilitati 150 fra Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Parco, Forestali, personale del Soccorso Alpino e volontari che hanno setacciato ogni metro quadrato della zona intorno al punto in cui il genovese di Pegli aveva lasciato la sua macchina per cercare funghi nei boschi tra il monte Tugello e i laghi della Lavagnina.

Tagliafierro, secondo quanto riportato da amici e parenti, era fungaiolo esperto e quella zona del Basso Piemonte la conosceva bene essendoci già andato altre volte.

Quel fatidico sabato 3 novembre si era recato con un amico a cercare funghi di prima mattina. Lasciata la macchina in un punto pianeggiante, si erano inoltrati nel bosco del parco delle Capanne di Marcarolo.

A fine mattina, dopo alcune ore, l’amico, avvertendo la stanchezza, aveva deciso di tornare alla macchina mentre Tagliafierro aveva preferito girare ancora un po’.

Da lì in poi di lui si sono letteralmente perse le tracce. L’amico, che lo aspettava in auto, dopo aver aspettato circa un’ora ha provato a chiamarlo sul cellulare ma invano. Il telefonino Tagliafierro l’aveva lasciato in auto assieme a portafoglio e documenti.

Sono poi scattate le ricerche nel pomeriggio e subito sono stati ritrovati il bastone dell’uomo e la cesta colma di funghi. Da quel giorno in poi, è stato attuato un vero e proprio setacciamento dei boschi. Sono stati utilizzati persino un drone e un elicottero dei Vigili del Fuoco ma senza alcun esito.

L’ultima traccia qualche giorno fa con il ritrovamento del giaccone dell’uomo. Unico elemento a cui appigliarsi per poter cercare di trovare una soluzione a quello che sta diventando un vero e proprio mistero.

“Continuiamo a sperare, soprattutto vogliamo delle risposte” hanno chiarito i familiari che nelle ultime due settimane hanno fatto la spola tra Genova e Bosio per collaborare con i carabinieri di Alessandria.

Gli investigatori si sono fatti accompagnare anche nella casa della moglie di Tagliafierro, nella remota speranza che l’uomo potesse essersi rifugiato lì: nulla, nell’abitazione non c’era alcun segno di presenza umana.

Saverio Tagliafierro è molto conosciuto a Pegli: promessa del calcio in giovane età, aveva lavorato alla Iplom di Busalla, un’azienda specializzata nella raffinazione del petrolio e da poco era diventato nonno di due gemellini.

L’appello dei carabinieri, lanciato il 5 novembre, resta valido (chiamare il 112 in caso di avvistamento) così come quello della trasmissione tv “Chi l’ha visto?”.