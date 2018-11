Chi è Alessandria? Ce lo dice Fabbio alla Gambarina martedì 27 novembre

Alessandria – Nuovo libro di Piercarlo Fabbio. In occasione degli 850 anni della città di Alessandria l’ex primo cittadino del capoluogo piemontese ha infatti scritto, assieme a Piero Teseo Sassi per il Museo Etnografico “C’era una volta”, “L’incubatrice, il giacimento e il Purgatorio”. Stampato in 500 copie, il libro racconta le origini della città attraverso una sorta di operazione di archeoantropologia culturale.

Come vivevano, come lavoravano nei campi e cosa cucinavano gli alessandrini nel 1168, sono solo alcune domande che il libro soddisferà in una narrazione che si sviluppa attraverso un dialogo immaginario dei due autori sul ponte Meier. Il libro, che si avvale della collaborazione di Mauro Remotti, sarà presentato martedì 27 novembre alle 17,30 al Museo “C’era una volta”, piazza della Gambarina 1. Nello stesso luogo lo si potrà anche acquistare.