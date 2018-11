Ma dove posso parcheggiare ad Alessandria senza prendere la multa?

Alessandria (Andrea Rovere) – Devo trovare un parcheggio. Quante volte ci siamo messi ad invocare la buona sorte, magari fra un’occhiataccia e l’altra, perché di posteggi liberi non se ne trovavano?

Noi di Alessandria, quasi tutti i giorni.

Il centro cittadino, ma non solo, è infatti ridotto ad una giungla metropolitana dove gli automobilisti si contendono i pochi spazi liberi rimasti e spesso addirittura rinunciano, preferendo una lunga sgambata, magari fra le nebbie appiccicose del mattino, al vano lambiccarsi fra viuzze, viali e piazze.

Ma se a camminare molto ci si mantiene in salute, è anche vero che ciò dovrebbe essere una libera scelta, non il risultato dell’incapacità delle amministrazioni ad elaborare una strategia attraverso la quale dare avvio ad un processo di razionalizzazione delle aree di sosta in città.

Parliamoci chiaro: vogliamo fare come in certi paesi scandinavi? Bene, facciamolo. Centro cittadino interdetto al traffico veicolare, fatta eccezione per bus e veicoli elettrici, ampie zone di parcheggio gratuite al di là della circonvallazione, potenziamento ed efficientamento della rete di trasporti pubblici su gomma.

Questo sarebbe un piano.

Ma, visto che qui non siamo a Copenaghen, né a Stoccolma o, che so io, a Berlino, forse per ora basterebbe organizzarsi così da rendere la situazione attuale un po’ più ordinata e vivibile.

A cosa serve dotare la Polizia Municipale del Targa System – un apparecchio che installato su un’auto di servizio consente di fare le “multe a strascico”, cioè verbalizzando in automatico tutti coloro che sul suo cammino risultano in infrazione – per punire gli automobilisti indisciplinati, se l’alternativa a posteggi improbabili resta gironzolare senza meta sperando nel miracolo di uno spazio libero, seppure a pagamento, in cui infilarsi?

Certo, esistono i parcheggi come quello di Via Parma – dove fra l’altro, se si ha poco più di una Cinquecento, si rischia di lasciar giù mezzo cofano lungo i tornanti –, o quelli di Via Milano e di Piazza della Libertà, ma a sostarvi frequentemente per qualche ora si finirebbe col veder sfumare metà stipendio, il che non è una prospettiva allettante per nessuno.

Preferibile sarebbe invece una razionalizzazione dello spazio urbano, così da ottimizzarlo al massimo creando di conseguenza nuovi posteggi, e magari un progetto di creazione di una piccola rete coordinata di parcheggi che funzionino però come quello di Famagosta, alle porte di Milano, dove si può sostare per alcune ore a prezzi ragionevoli e dove gli stessi pendolari hanno modo di lasciare l’auto tutto l’anno senza che ciò dia l’impressione di stare pagando un secondo mutuo.

Ma in una città dove si edificano parcheggi sopra i reperti archeologici, per poi magari accorgersi che sono pure malfatti – è il caso del parcheggio di Via Parma – è lecito aspettarsi ben poco.