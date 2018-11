Troppi furti, alla fine i carabinieri non hanno potuto fare a meno di arrestarlo

Serravalle Scrivia – Si era reso autore di una serie di reati per cui i Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno dovuto, alla fine, arrestarlo e condurlo in carcere in esecuzione di una richiesta di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Alessandria su richiesta della Procura della Repubblica.

Le manette ai polsi sono scattate per il trentaduenne Diego Mura, residente a Serravalle.

Il giovane, ad ottobre, era stato arrestato dai Carabinieri di Novi Ligure per il furto di un’automobile in un garage del centro città e sottoposto alla prescrizione di rimanere a Serravalle dalle 19 alle 6.

Nello stesso periodo di tempo era stato anche denunciato per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata di Novi, reato per cui era stato già arrestato l’anno precedente.

Dopo appena dieci giorni dalla sentenza che lo obbligava a restare a Serravalle, Mura era stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile a Novi in orario non consentito: alle tre di notte, quando avrebbe dovuto invece trovarsi nella sua abitazione di Serravalle.

A questo punto il Tribunale di Alessandria ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita martedì con l’arresto di Mura. Il trentaduenne è stato condotto nel carcere “Cantiello e Gaeta” del capoluogo piemontese.