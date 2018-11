Alessandria e Asti: due province per una nuova e forte camera di commercio

Alessandria – In attesa della prossima fusione tra la Camera di Commercio di Alessandria con quella di Asti, abbiamo sentito il parere del presidente della Camera di Commercio di Alessandria Gian Paolo Coscia che ha posto l’accento sul ruolo determinante dell’ente da lui presieduto nell’ambito del rilancio dell’economia basso piemontese. La fusione con Asti darà certamente un nuovo impulso all’attività della Camera di Commercio che potrà operare in un’area molto importante per l’economia della regione. Gian Paolo Coscia intende proseguire nella sua opera candidandosi alla presidenza del nuovo ente allargato alle due province di Alessandria e Asti.