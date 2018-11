Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e mi corre l’obbligo informarvi su un incombente flagello. Infatti, tra le nuove malattie, oltre all’Aids, i ricercatori dovranno rubricare anche l’Epidemia Amag, con focolaio ad Alessandria, concentrato nell’azienda trasporti cittadina Amag Mobilità. Sarà perché negli autobus salgono molte persone fra le quali potrebbero nascondersi untori di morbillo, scarlattina, rosolia e quant’altro, ma resta il fatto che gli autisti sono stati falcidiati. Evidentemente quando li hanno assunti, tra le caratteristiche personali non hanno tenuto conto della sana e robusta costituzione.

I dati sono impressionanti.

Gli ultimi disponibili sono del mese di settembre: a tutto il giorno 7, venerdì, non erano in servizio 5 autisti; il giorno 10 se ne aggiungevano altri 12; il giorno 11 altri 7; il 12 altri 4; il 14 altri 3; per un totale di ben 31 autisti malati in 12 giorni.

Se non è un’epidemia questa, cos’è?

Il Maligno, che la sa lunga, mi dice che “sono dei paraculo che ogni tanto devono inventarsi una malattia per trovare il tempo di fare il lavoro nero”. Ma io non credo alle malignità di Louis Cyphre, e penso che quegli autisti erano davvero malati e non potevano andare a lavorare. Vittime solo d’un destino cinico e baro.

Tuttavia, come diceva il grande Giulio, a pensar male si fa peccato ma non si sbaglia mai.

E allora proviamo a pensare male anche noi. Può darsi che, facendo un lavoro in nero, un autista chieda al collega di scambiare il servizio col suo perché l’orario gli consente di essere puntuale sul posto di lavoro (in nero). L’altro accetta, e così per altri autisti che – pensando male – fanno lavori in nero.

A questo punto viene fuori un mastico bestiale e alla fine non si capisce più niente. Della serie: tu mi devi un turno, no tu me ne devi due e ne scaliamo uno…

E allora che fare? Semplice, tutti a casa e si azzera tutto. Ci vogliono solo dei medici compiacenti che non vadano tanto per il sottile e prescrivano la mutua un tanto al chilo. Et voilà, les jeux sont faits!

Solo che ora al vertice dell’azienda dei trasporti urbani mandrogni ci sono dirigenti seri, dipendenti di un’azienda altrettanto seria, e la presa per il culo è finita.

Ed ecco che la ditta Line Servizi per la Mobilità Spa ha denunciato la cosa con una lettera all’ordine dei medici e all’asl, per capire come sia possibile che i medici alessandrini abbiano autorizzato tanta mutua in 12 giorni solo ai dipendenti di Amag Mobilità. In particolare, Line Spa invita gli ispettori dei due enti a “voler adottare le misure possibili per verificare con chiarezza quanto accaduto al fine di scongiurare ulteriori eventi che in ultima analisi potrebbero andare solo a danno della Città e di coloro i quali utilizzano il servizio pubblico di trasporto”.

Una volta si diceva che quando il lavoratore tedesco sta male, sta male sul serio per cui si fa fare subito le analisi e prende le medicine per tornare al lavoro il più presto possibile, mentre il lavoratore italiano – che non ha un cazzo – quando decide di prendersi un po’ di ferie in più del dovuto piscia nella bottiglia che porta alla Asl per le analisi e intanto si mette in mutua grazie ad un medico compiacente.

Siamo alle solite.

E io pago.