Operaio imprigionato in una cisterna avvolto dalle fiamme sprigionate durante una saldatura

Viguzzolo – Doppio grave incidente sul lavoro stamane, giovedì 22 novembre, a Viguzzolo, intorno alle 10,30, all’autofficina Rebellato, in Via Vecchia Fornace 7 dopo l’esplosione di un’autocisterna. Ustionati due operai, un italiano di 41 anni e uno straniero di 40, subito trasportati dagli addetti del 118 in gravi condizioni rispettivamente al CTO di Torino e all’Ospedale di Alessandria.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta durante le operazioni di saldatura di un serbatoio di un mezzo pesante.

L’italiano era dentro l’autocisterna che era vuota ma probabilmente a causa dei fumi di materiale infiammabile che si erano depositati all’interno, la cisterna ha preso fuoco ed è in parte esplosa. L’uomo è stato avvolto dalle fiamme ed è rimasto gravemente ustionato.

Le fiamme hanno raggiunto anche il collega straniero che stava lavorando nelle vicinanze.

Sul posto sono immediatamente intervenuti tutti i soccorsi: due ambulanze e l’elicottero del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, i Carabinieri di Tortona, l’Ispettorato del Lavoro e i tecnici dello Spresal per verificare se siano state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza.

I Vigili del Fuoco sono rimasti sul posto fino alle 13:30 e hanno messo in sicurezza i mezzi.

L’autofficina è rimasta chiusa per quasi tutto il pomeriggio per consentire agli addetti e alle forze dell’ordine di verificare la situazione ed acquisire tutte le informazioni necessarie a ricostruire l’accaduto.