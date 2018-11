Un’Alessandria in pantofole pareggia con la Pro Vercelli

Vercelli (Pro Vercelli 1 – Alessandria 1) – È terminato con un pareggio il derby, andato in scena ieri sera mercoledì 21 novembre, tra Pro Vercelli e Alessandria, recupero della terza giornata di campionato di serie C girone A che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 26 settembre ma rinviato per le vicende sui ripescaggi in serie B che avevano coinvolto il club vercellese.

Allo stadio “Piola” D’Agostino opta per il 4-3-1-2. In difesa l’inedita coppia centrale Agostinone-Gjura con Fissore e Delvino sugli esterni. Al centro torna Maltese al fianco di Gatto e Gazzi più arretrato davanti alla difesa. Bellazzini sulla trequarti a supporto di Talamo e Santini.

Pro Vercelli subito pericolosa nei primi minuti con due pali colpiti prima da Crescenzi, 10’, e poi al 19’ da Fissore dei Grigi che sfiora la clamorosa autorete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il primo tiro degli ospiti arriva al 20’, Santini con un rasoterra dai 20 metri manda di poco sul fondo.

L’Alessandria passa poi in vantaggio al 44’ su calcio di rigore fischiato per atterramento di Santini. Dal dischetto va lo stesso Santini che non sbaglia.

Si va al riposo sull’1-0 per i mandrogni.

Nella ripresa la Pro trova il pari al 7’: sugli sviluppi di un corner, Morra insacca da posizione ravvicinata.

L’Alessandria non si scoraggia e sfiora il vantaggio al 22’ con Gatto che, liberato sulla destra, a tu per tu con Nobile si fa deviare il tiro dal portiere della Pro.

Non succede, poi, null’altro di rilevante con le squadre che non riescono più a pungere.

Finisce 1-1 e l’Alessandria si porta a quota 13 punti, guadagnando una posizione in classifica, assieme a Novara e Pontedera.

Pro Vercelli (3-5-2): Nobile; Milesi (41’st Iezzi), Tedeschi, Crescenzi, Mammarella; Germano (31’st Sangiorgi), Bellemo; , Schiavon (15’st M.Gatto), Mammarella; L.Gatto (15’st Da Silva), Morra (31’st Gerbi). A disp.: Moschin, Cavaliere, Mal, P.Grillo, A.Grillo, Foglia, De Marino. All: Grieco

Alessandria (4-3-1-2): Cucchietti; Delvino (35’st Sbampato), Gjura, Agostinone, Fissore; E. Gatto (45’st Sartore), Gazzi, Maltese; Bellazzini; Talamo (22’st De Luca), Santini. A disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Scatolini, Gerace, Checchin, Cottarelli, Rocco, Maggi. All.: D’Agostino

Gol: 46′ Santini (rig), 52′ Morra

Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia

Ammoniti: Fissore

Spettatori: 1500 circa