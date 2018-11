Ancora un derby per testare l’Alessandria

Alessandria – Dopo il pari esterno contro la Pro Vercelli di mercoledì sera nel recupero della terza giornata di andata del campionato di serie C girone A, l’Alessandria se la vedrà, domenica alle 18,30, al “Moccagatta” col Cuneo nel match valido per la tredicesima di andata del campionato di serie C girone A.

Ancora un derby, dunque, dopo quello del “Piola” di Vercelli, per l’undici allenato da mister D’Agostino che dovrà far fronte a tre assenze importanti: quelle di Badan, out per quattro settimane a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, di Prestia, che sta smaltendo i postumi di una botta ad un tallone e di Delvino, che durante il match con la Pro Vercelli ha rimediato una frattura al naso che lunedì prossimo sarà ridotta con un intervento chirurgico.

Previsto, invece, a breve il rientro di Tentoni anche se domenica il centrocampista, nella sfida al Cuneo, non sarà ancora presente.

Possibile, dunque, che per domenica mister D’Agostino possa ricorrere ad elementi della Berretti.

Alessandria – Cuneo sarà arbitrata dal signor Ilario Guida della sezione arbitrale di Salerno.