Derthona e Castellazzo in cerca di conferme e di gol fuori casa

Nel campionato di Eccellenza girone B, dodicesima di andata, sfide esterne per Calcio Derthona e Castellazzo. I tortonesi saranno impegnati sul terreno del Saluzzo mentre i biancoverdi andranno a fare visita al Chisola.

Le due formazioni alessandrine stanno attraversando un buon momento di forma: il Calcio Derthona è reduce dal successo in casa contro l’Albese mentre il Castellazzo, sempre in casa, ha pareggiato per 1-1 contro il Pinerolo.

In Promozione girone D, dodicesima di andata, derby tra Valenzana Mado e Acqui, la capolista Hsl Derthona riceverà la visita del Cbs Scuola Calcio, la Gaviese ospiterà il Carrara e l’Arquatese se la vedrà, sempre in casa, con il San Mauro.

In Prima Categoria girone G, dodicesima di andata, la capolista Asca sarà di scena sul terreno del Monferrato mentre la diretta inseguitrice Ovadese Silvanese riceverà la visita del Castelnuovo Belbo.

Le altre gare: Canottieri Alessandria – Spartak San Damiano, Castelnovese – Felizzano, Libarna – Tassarolo, Luese – Fulvius, Pozzolese – Calliano e San Giuliano Nuovo – Savoia Fbc.

In Seconda Categoria Girone I, undicesima di andata, in programma le gare Casalnoceto – Solero, Cisterna d’Asti – Mezzaluna, Don Bosco Alessandria – Quargnento, Molinese – Buttiglierese, Pizzeria Muchacha – Don Bosco Asti, Valfenera – Caresana e Viguzzolese – Fortitudo.

Nel girone L, undicesima di andata, la capolista Sexadium riceverà la visita della Frugarolese mentre la Novese andrà a giocare sul campo della Vignolese.

Le altre gare: Deportivo Acqui – Capriatese, G3 Real Novi – Pro Molare, Mornese – Cassine, Casalcermelli – Garbagna, Spinetta Marengo – Cassano Calcio.

Infine in Terza Categoria, decima di andata, la Boschese, prima in classifica, riceverà il Sardigliano mentre la diretta inseguitrice Ovada andrà a fare visita al Tiger Novi.

Le altre sfide in programma: Aurora – Lerma, San Giuliano Vecchio – Audax Orione San Bernardino, Stazzano – Serravallese, Valmilana – Sale e Villaromagnano – Sporting 2015.