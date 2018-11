A Private War è un film di genere drammatico, biografico del 2018, diretto da Matthew Heineman, con Rosamund Pike e Jamie Dornan. Tratta della coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin (Rosamund Pike), che lavorò per il settimanale britannico The SundayTimes dal 1985 al 2012. Il film diretto da Matthew Heineman, racconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e Libia, fino a quando all’età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Rémi Ochlik durante un’offensiva dell’esercito locale.

* DATA USCITA: 22 novembre 2018

* GENERE: Drammatico, Biografico

* ANNO: 2018

* REGIA: Matthew Heineman

* ATTORI: Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, Tom Hollander, Corey Johnson, Hilton McRae, Raad Rawi, Jérémie Laheurte, Jesuthasan Antonythasan

Megaplex Stardust Tortona

dal 22 novembre

SALA 3 – 20:30 – 22:50

* PAESE: Gran Bretagna, USA

* DURATA: 106 Min

* DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures