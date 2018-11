Casale: e tre!

Casale Monferrato (Casale 2 – Fezzanese 1) – E sono tre. Il Casale centra la sua terza vittoria di fila, dopo Caratese e Savona, battendo, al “Palli”, la Fezzanese nel match valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie D Girone A.

A segno per i Nerostellati Angelo Buglio, al 1’ minuto del primo tempo su calcio di rigore, e Coccolo al 29’ della ripresa mentre il momentaneo pareggio della formazione ligure era stato siglato da Zavatto al quarto d’ora del primo tempo.

Mister Francesco Buglio schiera in campo un 4-3-3 con Consol tra i pali, in difesa Villanova e Sadouk ai lati, al centro Todisco e Bettoni, a centrocampo Marinai, Coccolo e M’Hamsi, in avanti Buglio, Testardi e Vecchierelli.

Pronti via e Casale subito in avanti. Coccolo si invola sulla fascia, penetra in area ed è atterrato. L’arbitro, signor Raimondo Borriello, non ha dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto va Angelo Buglio che spiazza Greci e porta in avanti i monferrini.

Al 15’ pareggia la formazione della provincia di La Spezia grazie alla marcatura di Zavatto che insacca di testa sugli sviluppi di un angolo.

Il primo tempo scorre via poi abbastanza equilibrato e senza troppi sussulti e le squadre vanno negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa il match non muta molto rispetto al primo tempo anche se il Casale ci prova di più. E alla mezz’ora circa l’undici piemontese trova la rete del nuovo vantaggio grazie ad un’azione personale di Lorenzo Coccolo che batte Greci e porta il Casale in avanti.

Il finale di gara scorre senza ulteriori episodi degni di nota e, dopo 4’ di recupero, al triplice fischio del signor Borriello, esultano i tifosi dei Neri.

Il Casale, con questa terza vittoria di fila, si porta a quota 19 punti, a ridosso della zona playoff, al momento occupata da Lecco, Savona, Ligorna e Bra. La Fezzanese resta a 13, in zona playout.

Domenica prossima, 2 dicembre, tredicesima giornata di andata, Nerostellati ospiti dei cuneesi della Pro Dronero, squadra anch’essa come la Fezzanese in zona playout in una sfida, sulla carta, decisamente abbordabile per i monferrini.

Mercoledì 28 novembre, invece, fischio d’inizio alle 14,30, piemontesi impegnati negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie D nella gara casalinga contro l’Unione Sanremo.

Casale (4-3-3): Consol; Villanova, Bettoni, Todisco, Sadouk; M’Hamsi, Coccolo, Marinai (dal 45’ st Cintoi); Vecchierelli (dal 26’ st Mazzucco), Testardi (dal 17’ st Cappai), Buglio (dal 39’ st Pavesi).

A disposizione: Fontana, Provera, Cintoi, Di Giovanni, Mazzucco, Pavesi, Fabbri, Petrillo, Cappai. Allenatore: Francesco Buglio .

Fezzanese (4-4-2): Greci; Corvi, Dallara, Angelotti, De Martino, Zavatto; Rrokaj, Cecchetti, Marcellusi, Grasselli; Diallo, Baudi. A disposizione: Gavellotti, Bertora, Bruzzi, Scotti, Coppola, Lapperier, Stella, Campagni, Zappelli. Allenatore: Gabriele Sabatini .

Arbitro: Raimondo Borriello della sezione di Arezzo.

Gol: pt 4′ Buglio (C), 15′ Zavatto (F); st 29’ Coccolo (C).

Ammoniti: Bettoni (C), Vecchierelli (C), Coccolo (C), Todisco (C).

Corner: 3-2.

Recuperi: 5+4.