Il Cuneo sbanca il Mocca: crisi dei Grigi

Alessandria (Alessandria 0 – Cuneo 3) – L’Alessandria subisce una pesante sconfitta.

Al “Moccagatta” i Grigi, tredicesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, cedono le armi al Cuneo per 3-0 e adesso la situazione in classifica comincia a farsi davvero preoccupante.

Dopo il pari rimediato mercoledì a Vercelli ci si aspettava qualcosa in più dall’undici mandrogno, invece la formazione allenata da mister D’Agostino, a parte qualche occasione nei primi minuti, non ha quasi mai lasciato il segno, cedendo il passo ai langaroli, apparsi più tonici e propositivi.

Grigi in campo con Cucchietti tra i pali, in difesa Gjura, Prestia, Agostinone e Fissore, a centrocampo Gatto, Gazzi e Maltese, in avanti Bellazzini, Talamo e Santini.

All’8’ mandrogni subito pericolosi: dopo la sventola di Bellazzini, respinta dalla difesa, Santini ci prova due volte di testa ma il Cuneo si salva grazie al portiere Marcone e a Santacroce sulla linea.

Al 16’ si fa vedere anche il Cuneo con Celia che penetra pericolosamente in difesa, la retroguardia grigia respinge.

Al 23’ rete del Cuneo: sul tiro di Kanis, respinto da Cucchietti, arriva Castellana e mette dentro.

Al 32’,sponda Alessandria, ci prova Prestia, tiro intercettato dalla difesa biancorossa.

Il primo tempo finisce senza altri episodi e con i Biancorossi avanti di un gol.

Nella ripresa D’Agostino porta la difesa a tre con gli inserimenti di De Luca al posto di Talamo e Sartore al posto di Fissore.

Ma la sostanza non cambia e il Cuneo, al 2’, trova il raddoppio: lo segna Gissi di testa, poi la palla esce per un buco della rete ma l’arbitro convalida dopo essersene accertato.

L’Alessandria, praticamente, non punge più e al 40’ subisce la terza rete che realizza Borello, su rigore, dopo essere stato messo giù in area dal portiere Cucchietti.

Finisce 3-0 e i Grigi restano fermi a quota 13 punti, nella parte bassa della classifica, quasi in zona playout, e in coabitazione con l’Olbia.

Alessandria (4-3-1-2): Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone, Fissore (1’st Sartore); Gatto, Gazzi, Maltese; Bellazzini (33’st Rocco); Talamo (1’st De Luca), Santini. A disp.: Pop, Sessa, Zogkos, Scatolini, Gerace, Sbampato, Checchin, Cottarelli, Maggi. All.: D’Agostino

Cuneo (3-5-2): Marcone; Ferreyra, Cristini,, Santacroce; Castellana, Kanis (19’st Marin), Paolini, Bobb (34’st Said), Celia; Gissi (23’st Caso), Jallow (34’st Borello). A disp.: Gozzi, Tafa, Alvaro, Mattioli, Reymond, Borello, De Stefano. All.: Scazzola.

Arbitro: Guida di Salerno.

Guardalinee: Amantea e Donato di Milano.

Gol: pt 23′ Castellana; st 2′ Gissi, 41’st Borello (rig.).

Ammoniti: Fissore, Santacroce per gioco falloso, Marcone per comportamento non regolamentare.

Angoli: 4-4.

Recuperi: 2+6.

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1261 (361+900).