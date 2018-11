L’HSL Derthona batte la CBS e riscatta una settimana da dimenticare

Tortona (HSL Derthona 1 – CBS Scuola Calcio 0) Stefano Cortemiglia – L’HSL torna alla vittoria con la CBS Scuola Calcio o, sarebbe meglio dire, prosegue la scia positiva nonostante lo stop a tavolino con il Carrara 90. Prima di descrivere la giornata odierna è doveroso soffermarsi per un momento ai fatti di domenica scorsa. La squadra sul campo aveva conquistato la decima vittoria con il Carrara ma è incorsa nel più banale degli errori: avere effettuato un cambio in più di quelli previsti dal regolamento (5) con conseguente sconfitta a tavolino per 3-0.

In settimana e ancora oggi sono continuate le scuse da parte della Dirigenza bianconera.

Se da un lato il campionato poteva dirsi riaperto (il distacco tra Derthona e San Mauro si era ridotto a 3 punti), la giornata odierna è stata in tutto e per tutto, favorevole alla squadra di Tortona.

Con un goal di scarto realizzato da Luca Palazzo (grandiosa la sua prestazione) al 41’ del p.t. il Derthona supera una chiusa CBS e recupera altri 2 punti al San Mauro. Tutte le principali inseguitrici pareggiano.

Allo stadio Fausto Coppi la giornata è piuttosto fredda ma la partecipazione del tifo si aggira attorno alle 400 presenze.

Tra le fila dei Leoni manca ancora Soumah, ma davanti la squadra ritrova dal 1° minuto il bomber Giulio Merlano che affianca Russo. A supporto la qualità di Canepa e Calogero.

Partita non semplice perché la CBS, nonostante un atteggiamento votato a non subire, dimostra buona capacità di palleggio. La prima occasione capita sui piedi di Calogero che dopo uno scambio con Russo tira di poco alto sulla traversa. Al 22 p.t. è la volta di Gigi Russo che dopo aver ricevuto palla da Canepa tira debolmente. La partita si sblocca al 41’ p.t. quando Marelli batte un calcio di punizione dalla tre quarti, Merlano fornisce l’assist di testa a Palazzo in spaccata insacca alle spalle di Ussia. Due minuti dopo il Derthona avrebbe l’occasione per chiudere il match: Rizzo tira da fuori area, respinta della difesa, lo stesso Rizzo recupera entra in area e viene steso dopo un doppio dribbling. Nessun dubbio per il signor La luna: calcio di rigore che Russo spara oltre la traversa.

Nella ripresa l’HSL appare poco lucida nel concretizzare le azioni di attacco con diversi errori sull’ultimo passaggio. Dopo un paio di conclusioni della CBS con DeGiovanni (50’ e 55’), Merlano lanciato perfettamente da Palazzo, si invola in contropiede verso l’area avversaria supera Ussia ma calcia fuori di un niente. Da segnalare anche un bel colpo di testa di Russo al minuto 80 dopo una bella azione partita ancora una volta da Palazzo, proseguita da Calvio prima da Merlano e Mandirola che crossa per il bomber bianconero. Finisce 1-0.

Per il Derthona si tratta della vittoria n. 10 su 12 partite che, in virtù di quanto sopra descritto, gli consente di recuperare altri 2 punti in classifica e mantenerne 5 di vantaggio sul San Mauro (a quota 26) e ben 10 sulle terze a quota 21 (Gaviese e CBS).

Il prossimo turno (13a giornata) si disputerà domenica 02 dicembre: l’HSL Derthona giocherà in trasferta contro il fanalino di coda San Giacomo Chieri.

HSL Derthona (4-3-3): De Carolis, Roncati, Magnè, Marelli, Calvio; Palazzo, Canepa (dal 60’ Assolini), Calogero (dal 53’ Mandirola); Rizzo (83’ Repetto), Merlano, Russo (dal 86’ Pagano). A disposizione: Filograno, Mazzaro, Cattaneo, Massimiliani, Mutti. All: Pellegrini.

CBS Scuola Calcio (4-3-3): Ussia, Borello, Chiarle, Colaiocco (dal 83’ Ardissoni), Clivio (dal 46’ Tulipano); Bara, Ghironi (78’ Lopes), De Giovanni (dal 73’ Shtjefni); Negro, Palumbo, Ciurca. A disposizione: Madeira Dias, Principalli, Meola, Gardin, Ardissone, Marmo. All: Meloni

Gol: 41’p.t. Palazzo.

Ammoniti: Clivio (C), Russo (D)

Spettatori: 400 circa

Il punto sul torneo

Nella 12 a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 1 vittoria interna, 2 esterne e ben 5 pareggi.

Dopo lo 0-3 a tavolino contro il Carrara 90, che cancella il risultato maturato sul campo (1-2), l’HSL oggi, batte per 1-0 la CBS Scuola Calcio tra le mura amiche.

Per l’HSL Derthona si tratta della vittoria n. 10 su 12 partite che consente agli uomini di Mr. Pellegrini, di recuperare altri 2 punti in classifica che maturano un + 5 punti sul San Mauro (a quota 26) e ben 10 sulla terze a quota 21 (Gaviese e CBS).

Tutte le inseguitrici pareggiano.

A cominciare dal San Mauro che pareggia 0-0 sul campo dell’ottima Arquatese (che avrebbe meritato il successo per quanto fatto in campo e per il goal ingiustamente annullato al neo acquisto, il bomber Soncini)

La Gaviese con identico risultato pareggia in cassa contro il Carrara 90 e raggiunge comunque al terzo posto la CBS sconfitta a Tortona.

Non ne approfitta l’Acqui che strappa un non facile pareggio (1-1) in quel di Valenza e mantiene il 5° posto a quota 20 (l’ultimo per i playoff).

Bene il Trofarello che strapazza per 0-5 il malcapitato Rapid Torino e raggiunge a quota 20 l’Acqui.

Così come il Mirafiori che, trascinato dall’ottimo momento del suo uomo migliore, il bomber Toni Vasta (oggi due reti e vicecapocannoniere con 11) batte per 0-2 i padroni di casa del Pro Villafranca.

Il Cenisia interrompe la serie negativa di quattro sconfitte, nel rocambolesco 3-3 con il Cit Turin: entrambe le squadre si trovano appaiate nella lotta per non retrocedere a quota 13 punti.

In fondo alla classifica inutile 0-0 tra Santa Rita (penultimo a 10 punti) e San Giacomo Chieri (ultimo a 9 punti in compagnia del Rapid Torino).

Classifica Marcatori

12 Pivesso (Trofarello)

11 Vasta (Mirafiori)

10 Merlano (HSL)

8 Russo (HSL)

7 Balzano (CBS), Di Vanno (San Mauro)

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto (San Mauro), Boscaro (Gaviese).