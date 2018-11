Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)

È una commedia drammatica del 2017, diretta da Tom Edmunds, con Aneurin Barnard e Tom Wilkinson. È il racconto di un’inconsueta prestazione professionale: da parte di un assassino freelance assoldato da un giovane inetto e disperato, incapace di ammazzarsi da solo. Lo scrittore spiantato William (Aneurin Barnard) non riesce a pubblicare il manoscritto a cui sta lavorando, la banca rifiuta di fargli ancora credito e la fidanzata, stanca dell’ennesimo insuccesso, rompe con lui. William non sa reagire di fronte agli sgambetti dell’esistenza e in un momento di disperazione decide di togliersi la vita. Dopo alcuni tentativi falliti (neanche questo gli riesce al primo colpo) incontra sul ciglio di un ponte un killer di nome Leslie (Tom Wilkinson), a pesca di clienti nel luogo frequentato da aspiranti suicidi. Assunto da William con regolare contratto, Leslie assicura al ragazzo una fine rapida e indolore entro sette giorni dalla stipulazione, pena la restituzione dell’intero compenso. Ma la vita riserva uno scherzetto al povero William: neanche ventriquattr’ore dopo, la fidanzata chiede di tornare con lui e la casa editrice rivaluta la pubblicazione del romanzo. Il giovane tenta in tutti i modi di rintracciare il boia, ma inutilmente. Fuggire e nascondersi per sette giorni è l’unica chance che ha William per vivere per sempre felice e rimborsato.

* DATA USCITA: 22 novembre 2018

* GENERE: Azione, Commedia, Drammatico

* ANNO: 2017

* REGIA: Tom Edmunds

* ATTORI: Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Marion Bailey, Christopher Eccleston, Velibor Topic, Gethin Anthony, Freya Mavor, Nigel Lindsay

Megaplex Stardust Tortona

dal 22 novembre

SALA 4

sabato e domenica 17:40

SALA 5 – 20:40

* PAESE: Gran Bretagna

* DURATA: 90 Min

* DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures