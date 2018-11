Film d’avventura del 2018, diretto da Otto Bathurst, con Taron Egerton e Jamie Foxx, è una nuova versione cinematografica che ci racconta il segreto della leggenda di Robin Hood. Al ritorno dalle Crociate in Terra Santa, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

* GENERE: Avventura, Azione

* ANNO: 2018

* REGIA: Otto Bathurst

* ATTORI: Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman, Yasen Atour

Megaplex Stardust Tortona

dal 22 novembre

SALA 1

domenica 15:00

SALA 2

da lunedì a venerdì – 20:30 – 22:50

sabato e domenica – \17:40 – 20:30 – 22:50

* PAESE: USA

* DURATA: 116 Min

* DISTRIBUZIONE: 01 Distribution