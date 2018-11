Ue: i 27 approvano l’accordo sulla Brexit

Bruxelles (Agi) – I 27 Paesi che rimarranno nell’Ue dopo l’addio del Regno Unito hanno approvato l’Accordo di Ritiro e la Dichiarazione Politica sulle future relazioni tra Londra e Bruxelles, ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, in un tweet. Superato in dirittura d’arrivo l’ultimo ostacolo, la minaccia di Madrid di non dare via libera a causa del dossier Gibilterra, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk aveva confermato sabato che oggi avrebbe chiesto il sostegno politico dei Ventisette all’intesa sulla Brexit stretta con Londra. Ora i capi dei governi europei incontreranno la premier Theresa May per “valutare congiuntamente i prossimi passi”.