È un film di genere azione, commedia, fantascienza, thriller del 2018, diretto da Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green e Betty Gabriel. La storia è quella di un uomo che, vittima di un’aggressione che costa la vita all’amatissima moglie, si ritrova paraplegico. Ma in suo soccorso arriva un giovane scienziato che gli propone di fare da cavia per testare una sua innovativa invenzione: un chip contenente un vero e proprio sistema operativo da innestare alla base del cervelletto, in grado di riportare il suo corpo alla normale funzionalità.

* DATA USCITA: 22 novembre 2018

* GENERE: Azione, Commedia, Fantascienza, Thriller

* ANNO: 2018

* REGIA: Leigh Whannell

* ATTORI: Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo, Benedict Hardie, Christopher Kirby, Clayton Jacobson

Megaplex Stardust Tortona

dal 22 novembre

SALA 4

domenica 15:20

SALA 6 – 22:50

* PAESE: Australia

* DURATA: 100 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures