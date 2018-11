Da serra piena di fiori a discarica piena di rifiuti: curatore e giudice fallimentari nei guai

Castellazzo Bormida – Un tempo era il regno delle eccellenze della natura, un complesso di serre che si estendevano per circa ventimila metri quadrati appena fuori Castellazzo Bormida. Ora, da tempo abbandonato e in stato di degrado, questo impianto era divenuto un sito destinato allo stoccaggio illecito di rifiuti.

Stamane, finalmente se ne sono accorti i Carabinieri del Comando Tutela Ambientale di Alessandria e del NOE, Nucleo Operativo Ecologico, insieme ai colleghi di Castellazzo.

Nell’area in questione, l’ex vivaio Pistarini, da circa dieci anni inattiva perché sottoposta a procedura di fallimento (ma il curatore fallimentare chi è , non s’è mai accorto di niente?), i militari hanno trovato circa 70 metri cubi di rifiuti plastici di varia natura, alcuni dei quali derivanti dalla precedente attività ormai conclusa, mentre la gran parte era composta da imballati in “cubi” di circa 2 metri che, secondo quanto scoperto dai Carabinieri, provenivano da attività professionali di selezione delle plastiche.

I rifiuti in questione erano collocati prevalentemente all’interno delle serre precedentemente utilizzate per coltivare i fiori, in parte esposti alle intemperie e a diretto contatto col terreno, e posizionati in maniera tale da risultare nascosti alla visione dall’esterno dell’area.

L’area e i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro (un altro, dopo quello del fallimento) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Alessandria, mentre i proprietari dei terreni non dovranno rispondere dei reati ambientali di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e deposito incontrollato, perché i responsabili, per la legge italiana, sono il curatore fallimentare ed il giudice competente.