Sulla Manovra il Governo studia una limatura al deficit, vertice in serata

Roma (Ansa) – Il vicepremier Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Chigi a piedi, dopo essere intervenuto al Tempio di Adriano per la presentazione del libro di Lilli Gruber. A breve inizierà il vertice sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Luigi Di Maio, che sono già a Palazzo Chigi per l’incontro con la proprietà turca della Pernigotti. Al vertice parteciperà anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria.

Nessun passo indietro sulla manovra, “anzi potrebbe essere un’avanzata, un’uscita dalla trincea. Se questo è l’unico modo per ottenere il via libera alla manovra io così gli tolgo un alibi e se continuano a dire di no significa che è un ‘no’ pregiudiziale “. Lo ha detto il ministro dell’Interno Salvini parlando della possibilità di scendere sotto il 2,4% nel rapporto deficit/Pil.

Draghi al Parlamento europeo: fiducioso in un accordo Italia-Ue

“Stasera abbiamo un vertice per esaminare gli emendamenti alla legge di bilancio e quindi decidere quali saranno di fonte governativa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un convegno organizzato a Roma da Poste e Anci.

Di Maio: stasera parleremo di legge bilancio

“Stasera dobbiamo parlare di tante cose sulla legge di bilancio, tra cui tanti emendamenti presentati dal governo, altri presentati dal Parlamento”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista a Radio Radicale a proposito del vertice di maggioranza previsto per stasera. “Il presidente Conte – ha aggiunto a proposito del confronto con l’Ue – ha detto all’Ue che la manovra sarà approvata dal Parlamento e per questo dovete darci anche il tempo di farla discutere ai parlamentari, perché il Parlamento è sovrano e potrà innovarla, migliorarla e perfezionarla” “Il tema non sono i numerini – ha aggiunto- ma i cittadini, l’importante è che questa manovra abbia dentro “quota 100 per le pensioni, il reddito di cittadinanza, le pensioni di cittadinanza, i rimborsi ai truffati delle banche, oltre al pacchetto imprese. Queste sono misure dalle quali non possiamo prescindere. Poi, se all’interno della contrattazione deve diminuire un po’ di deficit per noi non è importante, il tema non è lo scontro con l’Ue sul 2,4%, l’importante è che non si abbatta di una sola persona la platea che riceve quelle misure”.