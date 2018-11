Sulla Pernigotti i turchi non mollano: marchio e azienda non sono in vendita

Roma (a.g.) – Alla fine la politica italiana ha dimostrato di essere solo finzione in quanto tutta la sceneggiata messa in piedi per illudere i poveri dipendenti della Pernigotti che si potevano salvare capre e cavoli si è rivelata quello che è: cinema, solo cinema. Naturalmente noi l’avevamo scritto, avevamo messo in guardia tutti sul fatto che politici e sindacalisti avevano detto che i turchi potessero accettare una trattativa sulla vendita del marchio Pernigotti, ma non è vero perché stasera i turchi hanno detto di no. D’altronde, se è vero che un contratto è un accordo bilaterale, per cui se da una parte c’è un’offerta dall’altra ci dev’essere una volontà di acquisto, è anche vero che la volontà di vendere, in questo caso, non c’è. Una volontà che i fratelli Toksoz proprietari della Pernigotti, non hanno palesato. Il mondo della finanza ormai la fa da padrone, da padrone freddo e duro, che non si fa impietosire dai cioccolatini bagnati dalle calde lacrime delle operaie novesi regalati a Piazza Navona, o dai proclami velleitari di politici incapaci (quasi tutti) che hanno promesso resistenza ad oltranza contro il volere dei legittimi proprietari dell’azienda più antica di Novi Ligure.

È finita. Rassegnatevi. E non giratevi indietro col rammarico che si potevano evitare le sequele di scioperi di solidarietà di qualsiasi tipo e di protesta di qualsiasi tipo che i sindacati hanno indetto a raffica negli anni settanta e ottanta.

Anche alla Pernigotti che oggi è prona e stremata in balia degli eventi.

Mamma li turchi, si diceva tanto tempo fa, e i turchi sono arrivati. Quegli stessi turchi che in una nota ufficiale hanno smentito le notizie propalate dai soliti pennivendoli sulla trattativa di vendita della Pernigotti e del suo marchio, con la conseguente salvaguardia dei posti di lavoro e dello stabilimento di Novi.

Gli è che i turchi hanno vinto ed hanno confermato la volontà di continuare a produrre in Italia, ma non a Novi e sotto l’insegna Pernigotti, affidando cioè a terzi la produzione dei celebri cioccolatini.