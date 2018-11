A volte ritornano: l’ex controllata Sperlari potrebbe diventare la controllante di Pernigotti

Novi Ligure – Qualche segnale positivo apre all’ottimismo sul caso Pernigotti.

Sembra infatti che le voci riguardanti le mutate volontà dell’attuale proprietà turca, disponibile ora a trattare la cessione del marchio oltre alla vendita dello stabilimento novese, non siano soltanto fumo negli occhi dei lavoratori ma rimandino ad un’opportunità con basi reali.

Il premier Conte e il ministro Di Maio, a seguito di un incontro diretto con i fratelli Toksoz, si dicono soddisfatti del lungo confronto, e in una nota di Palazzo Chigi vi è chiara allusione ai passi successivi per giungere ad avviare una “reindustrializzazione del sito produttivo di Novi Ligure, attraverso la nomina di un soggetto terzo che verifichi, analizzi e valuti le opportunità produttive”.

Frattanto, la società turca ha sospeso sino alla fine di dicembre le procedure di licenziamento, e si parla già della volontà a fare richiesta della cassa integrazione con causale di reindustrializzazione al fine di perseguire i succitati obiettivi di rilancio del polo produttivo della nostra provincia.

Buone notizie che fanno davvero ben sperare. Alle quali, per di più, si aggiunge un proposito che appare sempre più concreto, ovvero quello della Sperlari a rilevare fabbrica e marchio Pernigotti.

Dalla nota azienda con sede a Cremona, che fu in passato un marchio della stessa Pernigotti – ceduto negli anni Ottanta – e che si pone attualmente come leader in Italia dei prodotti stagionali (torrone e mostarda) e dei dolcificanti, non giungono particolari indiscrezioni. Tuttavia, al di là dell’ovvio riserbo circa i processi in atto, sembra reale l’esistenza di un’offerta da parte della società a controllo tedesco la quale condurrebbe ad una sorta di ribaltamento del passato, facendo oggi di Pernigotti un marchio della Sperlari.

Ironia della sorte, potremmo dire. Ma certo un’ironia benevola, poiché in tal caso si avrebbe servito in tavola quel lieto fine che più di un centinaio di famiglie, oltre all’intera Novi Ligure e non solo, sospirano ormai da un mese.

La storia della Sperlari non è meno movimentata di quella della Pernigotti. Fondata a Cremona nel 1836, nel 1935 la proprietà di Sperlari fu ceduta a Pernigotti dopo una trattativa condotta personalmente dal commendator Paolo Pernigotti, coadiuvato dal cavalier Umberto Santi e dal dottor Casella.

Negli anni sessanta, con l’arrivo in azienda dell’ingegner Pozzetti esperto in produzione industriale di mostarda, che brevettò la “macchina snocciolatrice” per la frutta, la produzione si allargò alle caramelle, facendo diventare il marchio Sperlari uno dei più prestigiosi del settore, soprattutto con l’invenzione del cofanetto Sperlari, una lussuosa confezione regalo di caramelle, simile a quella che fino a quel momento era stata usata per i cioccolatini Pernigotti.

La Sperlari è stata venduta nel 1981 all’americana H. J. Heinz Company

Nel 1993 passò alla Hershey Foods Corporation, e nel 1997 a Huhtamaki OYJ acquistò Sperlari e, con Dietorelle e Socalbe formò il gruppo Leaf Italia S.r.l.. il gruppo fu venduto due anni dopo a CSM NV nel 2005 che nel 2012 fu acquisito da CVC Capital Partners e Nordic Confectionery Limited (Nordic Capital) per 850 milioni di dollari.Il 16 febbraio 2012 la svedese Cloetta, specializzata nella produzione di cioccolato, ha perfezionato la fusione con Leaf International (di cui Sperlari faceva parte tramite Leaf Italia), che raggruppa gli stabilimenti di Cremona, il più importante, Gordona (SO), San Pietro in Casale (BO) e Silvi Marina (TE). Tre anni più tardi cambiamento di strategia.

Nel 2017 gli svedesi hanno ceduto la società per un valore di circa 46,5 milioni di euro ai tedeschi del Gruppo Katjes International i quali hanno raggruppato i quattro stabilimenti italiani in una nuova società, la Sperlari S.r.l.

Attualmente la sua produzione è di torrone, caramelle e mostarda di frutta.