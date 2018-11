Antonella Clerici testimonial della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”

Alessandria – Sarà Antonella Clerici la testimonial d’eccezione, in occasione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”, della Questura di Alessandria nell’ambito del progetto promosso dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che porta nelle piazze italiane il camper “Questo non è amore”.

La nota presentatrice, ormai divenuta “alessandrina” per amore del suo compagno, l’imprenditore Vittorio Garrone, domani, mercoledì 28 novembre, sarà presente in piazza della Libertà al fianco della Polizia per ricordare a tutti che la violenza non è amore.

La Questura di Alessandria parcheggerà il camper dalle 9 alle 14. All’interno e nei vicini stand informativi i cittadini troveranno operatori specializzati e tutte le informazioni utili a denunciare episodi di violenza.

Antonella Clerici arriverà intorno alle 11, accolta dal Questore Michele Morelli, dal Prefetto Antonio Apruzzese, dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dal Direttore della Scuola di Polizia Michele Mollo, insieme a una rappresentanza degli allievi della “Cardile”.

La conduttrice televisiva porterà il suo messaggio contro la violenza sulle donne, al fianco anche del personale della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio denunce e insieme alle operatrici del centro antiviolenza “me.dea”, del Cissaca, al Consorzio dei servizi sociali dell’Alessandrino e al personale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e della Struttura di Psicologia.