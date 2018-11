Matthieu Jehl: per l’Ilva Genova e Novi avranno ruoli strategici

Roma – Secondo Matthieu Jehl, vicepresidente e ad di Arcelor Mittal Italia i lavoratori italiani sono resistenti e coraggiosi, in quanto “per sei anni hanno lavorato in condizioni difficili e ora non hanno paura del cambiamento”. La premessa è tutto un programma e può essere interpretata maliziosamente per cui Il cambiamento in questione potrebbe prospettarsi duro da attuare se non ci fossero proprio loro, gli operai italiani che non patiscono niente. Speriamo che monsieur Jehl non intendesse quello in quanto, sia chiaro, il fatto di averne passate di tutti i colori non significa che i nostri operai siano disposti a passarne altre. Essendo un alsaziano (mezzo francese e mezzo tedesco) monsieur Matthieu Jehl non ha certamente la proprietà di linguaggio in italiano di un fiorentino e certamente la sua frase bislacca voleva significare ben altro essendo un augurio e non una minaccia. Nato a Strasburgo 41 anni fa, Matthieu Jehl titolare di un master in ingegneria ed uno in Economia, è stato assunto da Arcelor Mittal nel 2002 come project manager. Rapida la sua carriera: nel 2011 è stato nominato CEO di un sito di gruppo a Eisenhuettenstadt, in Germania. Nel gennaio del 2014, è stato CEO di Arcelor Mittal Ghent in Belgio. Nel 2016 è stato scelto per guidare il gruppo formato dai siti di Gent e Liegi. Ed ora è in Italia per guidare l’Ilva, noto colosso siderurgico italiano che anni fa era stato Italsider e poi Nuova Italsider, venduto di recente alla multinazionale lussemburghese, primo produttore mondiale di acciaio e vincitore della gara di aggiudicazione nel giugno 2017, che ha intenzioni prettamente industriali e strategiche, secondo quanto spiegato dallo stesso Jehl: “L’Italia? È il secondo mercato d’Europa per l’acciaio e noi non eravamo presenti. Basta guardare dove era Arcelor Mittal prima e dov’è adesso. Investiremo oltre quattro miliardi con questa operazione, produrremo acciaio italiano per il mercato italiano”.

Dunque le intenzioni di Arcelor Mittal sono chiare, soprattutto per quanto concerne Genova e Novi, i cui impianti da gennaio saranno alimentati da coils prodotti a Fos sur Mer: “Genova e Novi Ligure hanno un ruolo fondamentale. Su questi impianti investiremo 150 milioni di euro nei prossimi cinque anni: tutta la produzione sarà rilanciata, così come la manutenzione. Parliamo di decine di milioni di euro l’anno” ha rimarcato Jehl che poi sottolineato che “a gennaio arriveranno 20-25.000 tonnellate di coils di Fos a Genova Cornigliano, poi saliremo a 40.000 tonnellate al mese, per complessive 500.000 tonnellate nel 2019.”

Altri progetti, al momento, non ce ne sarebbero. In attesa del recupero dell’impianto di Taranto, importante sarà vedere come evolverà il mercato.

Ovviamente previsti anche interventi in materia di sicurezza con una serie di manutenzioni su tutti gli impianti: decatreno, zincature e banda stagnata. Su quest’ultimo punto, in particolare, Jehl è stato molto chiaro: “Vogliamo passare dalle attuali 100.000 tonnellate prodotte l’anno di banda stagnata a 170.000.”

Prevista a Novi e Genova Cornigliano la realizzazione di nuovi acciai? “Sono due impianti che permettono già di realizzare più o meno tutta la gamma di Arcelor Mittal. Sono prodotti ad alto valore aggiunto. Rispetto a Novi Ligure, la priorità è riportare il livello di qualità e servizio su quello che i nostri clienti si aspettano” ha tenuto a sottolineare Jehl.

Gli impianti italiani dovrebbero produrre solo in Italia ma l’ad di Arcelor Mittal non esclude sbocchi limitrofi: “Il mercato italiano è il secondo in Europa per dimensione ma sbocchi possibili sono anche Middle East e Maghreb.”

Jehl ha infine confermato l’intenzione di dar via a nuove attività logistiche nello stabilimento genovese già da gennaio con l’arrivo dei coils da Fos sur Mer e di voler chiudere il 2019 in utile.