Grazie ad Anap, torna la grande lirica a Palazzo Monferrato

Alessandria – L’appuntamento, da non mancare, è per domenica prossima, 2 dicembre 2018, a Palazzo Monferrato in Via San Lorenzo 21, dove si terrà, a partire dalle 17:00, il 13 concorso internazionale di canto lirico. Saranno eseguite melodie di Cappuccilli, Respighi e Patané, per un evento organizzato da Anap e Confartigianato, col contributo della Cassa di Risparmio e la collaborazione della Camera di Commercio. Anap, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, rappresenta, difende e promuove gli interessi dei pensionati artigiani e degli anziani, in linea con le strategie della politica confederale. È un punto di riferimento fondamentale per chi, col proprio lavoro e il patrimonio di esperienza imprenditoriale, ha contribuito all’affermazione dei valori sociali ed economici dell’artigianato.

L’Associazione offre assistenza e tutela indispensabili affinchè i pensionati vedano riconosciuti i loro diritti e possano sentirsi parte attiva della società. Tante le attività svolte dall’Associazione che propone norme a sostegno della terza età, realizza iniziative a difesa della salute e della sicurezza degli anziani, organizza attività ricreative, promuove il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso attività di formazione e di consulenza, offre convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per agevolazioni economiche a favore dei pensionati.