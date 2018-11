L’Italia ha l’undicesimo esercito più potente del mondo, ma potrebbe essere fra i primi sei se ripristinasse la leva obbligatoria

da Businessinsider.com – Con la sua strategia di difesa nazionale rilasciata all’inizio di quest’anno, gli Stati Uniti hanno dettagliato il passaggio da operazioni su piccola scala come la contro-insurrezione verso un potenziale combattimento con un rivale come la Russia o la Cina.

I paesi di tutto il mondo hanno fatto passi simili, rifocalizzandosi su un conflitto su vasta scala.

In mezzo a questi cambiamenti, è difficile trovare un confronto diretto tra forze militari. Il Military Strenght Ranking del 2017, compilato da Global Firepower cerca di colmare questo vuoto ricorrendo a oltre 55 fattori per assegnare un punteggio all’indice della forza militare a 136 paesi, aggiungendo Irlanda, Montenegro e Liberia alla lista dell’anno scorso.

La classifica valuta la diversità degli armamenti posseduti da ciascun paese e pone un’attenzione particolare ai militari effettivi a disposizione. Vengono presi anche in considerazione la geografia, le capacità logistiche, le risorse naturali disponibili e lo status dell’industria locale.

Mentre gli armamenti nucleari riconosciuti ricevono un punteggio extra, le riserve nucleari non sono calcolate nel punteggio.

Inoltre, alle nazioni senza sbocco sul mare non vengono detratti punti per l’assenza della marina, anche se sono penalizzate per non avere una flotta mercantile.

Gli stati con una marina militare sono penalizzati se non c’è diversità nei loro mezzi navali.

Gli stati che aderiscono alla Nato hanno un leggero bonus perché teoricamente la coalizione condividerebbe le risorse, ma in generale non è stata presa in considerazione l’attuale leadership politica e militare di una nazione.

Il punteggio dell’indice di potere superiore è 0.0000, che è “realisticamente irraggiungibile” per qualsiasi apparato militare secondo Global Firepower. Più si avvicinano a questo numero, più potente è il loro esercito.

L’Italia è piazzata piuttosto bene ma si calcola che potrebbe salire facilmente la graduatoria fino al sesto e anche al quinto posto se all’esercito di professionisti si aggiungesse quello della leva obbligatoria per i maschi e facoltativa per le femmine, il che potrebbe variare sensibilmente uno dei parametri fondamentali presi in considerazione dagli analisti è cioè quello del personale militare complessivo.

Ecco quindi i 25 eserciti più potenti al mondo

25. Canada

Indice della forza militare: 0,4356 (Nato)

Popolazione totale: 35.623.680

Personale militare complessivo: 88.000

Forza aerea complessiva: 413

Aerei da combattimento: 60

Carri armati: 80

Unità navali complessive: 63

Budget della difesa: 16,4 miliardi di dollari

24. Taiwan

Indice della forza militare: 0,4331

Popolazione totale: 23.508.428

Personale militare complessivo: 1.932.500

Forza aerea complessiva: 843

Aerei da combattimento: 286

Carri armati: 2.005

Unità navali complessive: 87

Budget della difesa: 10,725 miliardi di dollari

23. Algeria

Indice della forza militare: 0,4296

Popolazione totale: 40.969.443

Personale militare complessivo: 792.350

Forza aerea complessiva: 528

Aerei da combattimento: 97

Carri armati: 2.405

Unità navali complessive: 85

Budget della difesa: 10,57 miliardi di dollari

22. Polonia

Indice della forza militare: 0,4276 (Nato)

Popolazione totale: 38.476.269

Personale militare complessivo: 184.650

Forza aerea complessiva: 466

Aerei da combattimento: 99

Carri armati: 1.065

Unità navali complessive: 83

Budget della difesa: 9,36 miliardi di dollari

21. Australia

Indice della forza militare: 0,4203

Popolazione totale: 23.232.413

Personale militare complessivo: 79.700

Forza aerea complessiva: 469

Aerei da combattimento: 78

Carri armati: 59

Unità navali complessive: 47 (due portaerei)

Budget della difesa: 23,3 miliardi di dollari

20. Vietnam

Indice di forza militare: 0,4098

Popolazione totale: 96.160.163

Personale militare complessivo: 5.488.500

Forza aerea complessiva: 283

Aerei da combattimento: 76

Carri armati 1.545

Unità navali complessive: 65

Budget della difesa: 3,365 miliardi di dollari

19. Spagna

Indice di forza militare: 0,4079 (Nato)

Popolazione totale: 48.958.159

Personale militare complessivo: 174.700

Forza aerea complessiva: 524

Aerei da combattimento: 122

Carri armati 327

Unità navali complessive: 46 (una portaerei)

Budget della difesa: 11,6 miliardi di dollari

18. Corea del Nord

Indice della forza militare: 0,3876

Popolazione totale: 25.248.140

Personale militare complessivo: 6.445.000

Forza aerea complessiva: 944

Aerei da combattimento: 458

Carri armati: 5.243

Unità navali complessive: 967

Budget della difesa: 7,5 miliardi di dollari

17. Pakistan

Indice di forza militare: 0,3389

Popolazione totale: 204.924.861

Personale militare complessivo: 919.000

Forza aerea complessiva: 1.281

Aerei da combattimento: 321

Carri armati: 2.182

Unità navali complessive: 197

Budget della difesa: 7 miliardi di dollari

16. Israele

Militari israeliani al confine col Libano. Ariel Schalit/AP

Indice di forza militare: 0,3444

Popolazione totale: 8.299.706

Personale militare complessivo: 615.000

Forza aerea complessiva: 596

Aerei da combattimento: 252

Carri armati: 2.760

Unità navali complessive: 65

Budget della difesa: 20 miliardi di dollari

Guarda anche: Dai Navy Seal ai Sayeret Matkal israeliani, le 8 forze speciali migliori al mondo

15. Indonesia

Soldati indonesiani arrivano all’aeroporto Talang Betutu di Palembang per rafforzare le squadre di pompieri nella provincia meridionale di Sumatra, il 10 settembre 2015 Beawiharta Beawiharta / REUTERS

Indice di forza militare: 0,3266

Popolazione totale: 260.580.739

Personale militare complessivo: 975.750

Forza aerea complessiva: 478

Aerei da combattimento: 41

Carri armati: 418

Unità navali complessive: 221

Budget della difesa: 6,9 miliardi di dollari

14. Brasile

Pattuglia della marina brasiliana in un veicolo corazzato durante un’operazione contro i trafficanti di droga nella favela di Mangueira a Rio de Janeiro, 19 giugno 2011. Reuters/Ricardo Moraes

Indice di forza militare: 0,3918

Popolazione totale:207.353.391

Personale militare complessivo: 1.987.000

Forza aerea complessiva: 723

Aerei da combattimento: 43

Carri armati: 469

Unità navali complessive: 110

Budget della difesa: 29,3 miliardi di dollari

13. Iran

Un soldato a bordo del cacciatorpediniere della Marina iraniana Shahid Naqdi a Port Sudan, Sudan, 31 ottobre 2012. Reuters

Indice della forza militare: 0,3131

Popolazione totale: 82.021.264

Personale militare complessivo: 934.000

Forza aerea complessiva: 505

Aerei da combattimento: 150

Carri armati: 1.650

Unità navali complessive: 398

Budget della difesa: 6,3 miliardi di dollari

12. Egitto

Indice di forza militare: 0,2751

Popolazione totale: 97.041.072

Personale militare complessivo: 1.329.250

Forza aerea complessiva: 1.132

Aerei da combattimento: 309

Carri armati: 4.946

Unità navali complessive: 319 (due portaerei)

Budget della difesa: 4,4 miliardi di dollari

11. Italia

Indice di forza militare: 0,2565 (Nato)

Popolazione totale: 62.137.802

Personale militare complessivo: 267.500

Forza aerea complessiva: 828

Aerei da combattimento: 90

Carri armati: 200

Unità navali complessive: 143 (due portaerei)

Budget della difesa: 37,7 miliardi di dollari

10. Germania

Indice di forza militare: 0,2461 (Nato)

Popolazione totale: 80.594.017

Personale militare complessivo: 208.641

Forza aerea complessiva: 714

Aerei da combattimento: 94

Carri armati: 432

Unità navali complessive: 81

Budget della difesa: 45,2 miliardi di dollari

9. Turchia

Indice di forza militare: 0,2216

Popolazione totale: 80.845.215

Personale militare complessivo: 710.565

Forza aerea complessiva: 1.056

Aerei da combattimento: 207

Carri armati: 2.446

Unità navali complessive: 194

Budget della difesa: 10,2 miliardi di dollari

8. Giappone

Indice della forza militare: 0,2107

Popolazione totale: 126.451.398

Personale militare complessivo: 310.457

Forza aerea complessiva: 1.508

Aerei da combattimento: 290

Carri armati: 679

Unità navali complessive: 131 (quattro portaerei)

Budget della difesa: 44 miliardi di dollari

7. Corea del Sud

Indice di forza militare: 0,2001

Popolazione totale: 51.181.299

Personale militare complessivo:5.827.250

Forza aerea complessiva: 1.560

Aerei da combattimento: 406

Carri armati: 2.654

Unità navali complessive: 166 (una portaerei)

Budget della difesa: 40 miliardi di dollari

6. Regno Unito

Indice di forza militare: 0,1917 (Nato)

Popolazione totale: 64.769.452

Personale militare complessivo: 279.230

Forza aerea complessiva: 832

Aerei da combattimento: 103

Carri armati 227

Unità navali complessive: 76 (due portaerei)

Budget della difesa: 50 miliardi di dollari

5. Francia

Indice della forza militare: 0,1869 (Nato)

Popolazione totale: 67.106.161

Personale militare complessivo: 388.635

Forza aerea complessiva: 1.262

Aerei da combattimento: 199

Carri armati: 406

Unità navali complessive: 118 (quatto portaerei)

Budget della difesa: 40 miliardi di dollari

4. India

Indice di forza militare: 0,1417

Popolazione totale: 1.281.935.911

Personale militare complessivo: 4.207.250

Forza aerea complessiva: 2.185

Aerei da combattimento: 590

Carri armati: 4.426

Unità navali complessive: 295 (tre portaerei)

Budget della difesa: 47 miliardi di dollari

3. Cina

Indice di forza militare: 0,0852

Popolazione totale: 1.379.302.771

Personale militare complessivo: 2.693.000

Forza aerea complessiva: 3.035

Aerei da combattimento: 1.125

Carri armati: 7.716

Unità navali complessive: 714 (una portaerei)

Budget della difesa: 151 miliardi di dollari

2. Russia

Indice di forza militare: 0,0841

Popolazione totale: 142.257.519

Personale militare complessivo: 3.586.128

Forza aerea complessiva: 3.914

Aerei da combattimento: 818

Carri armati: 20.300

Unità navali complessive: 352 (una portaerei, fuori servizio)

Budget della difesa: 47 miliardi di dollari

1. Stati Uniti

Indice di forza militare: 0,0818 (Nato)

Popolazione totale: 326.625.791

Personale militare complessivo: 2.083.100

Aerei complessivi: 13.362

Aerei da combattimento: 1.962

Carri armati: 5.884

Unità navali complessive: 415 (20 portaerei)

Budget della difesa: 647 miliardi di dollari