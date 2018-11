Polfer in azione contro gli ambulanti di prodotti contraffatti alla 411° Fiera di Santa Caterina

Novi Ligure – Si è intensificato per tutto il fine settimana dal 23 al 25 novembre, nell’ambito della storica fiera di Santa Caterina di Novi, l’attività della Polizia Ferroviaria novese. Nello specifico, nel corso della manifestazione giunta alla sua 411° edizione, sono state controllate 156 persone tra italiani e stranieri di varie nazionalità, identificate e sottoposte a controlli di Polizia oltre a numerosi e accurati controlli a persone e bagagli che hanno permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria tre cittadini stranieri per il reato di possesso di merce contraffatta, destinata alla vendita ambulante. Il materiale, perlopiù capi di abbigliamento e calzature di note griffe, è stato sequestrato.Sono, inoltre, stati denunciati quattro cittadini marocchini, di cui uno irregolare sul territorio nazionale, due perché inottemperanti all’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale ed infine l’ultimo per interruzione di pubblico servizio per aver causato il ritardo nella partenza di un treno e per ubriachezza molesta.