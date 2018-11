Rapinata l’azienda Coppo, dei rapinatori si sono perse le tracce

Cella Monte – Rapina a mano armata stamane, intorno alle 8,30, a Cella Monte in località Santa Cristina nella villa di Riccardo Coppo, 55 anni (nella foto durante la vendemmia), noto imprenditore vitivinicolo del casalese.

Secondo le prime indiscrezioni, ad agire sarebbe stato un gruppo di quattro persone dell’Est Europa, armate di pistola, che hanno fatto irruzione in un momento in cui, oltre a Coppo, erano presenti due amici e il suo assicuratore.

I rapinatori, con il volto coperto, sono entrati nell’azienda vitivinicola che è annessa all’abitazione, hanno bloccato due dei tre amici e si sono nascosti nel capannone dei trattori.

Poi si sono introdotti nella villetta e sono saliti con l’imprenditore minacciato al piano rialzato, facendosi consegnare contanti e preziosi per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

Ritornati al piano terra e chiuse le vittime in una stanza, i quattro malviventi sono fuggiti con il fuoristrada Cherokee di uno degli ospiti.

Quando i quattro uomini si sono liberati hanno dato subito l’allarme.

I Carabinieri hanno fatto scattare il piano antirapina nella zona e stanno conducendo le indagini ma al momento dei rapinatori nessuna traccia.