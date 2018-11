Sempre in azione i vandali al Parco Castello

Novi Ligure – Ancora un episodio di teppismo a Novi. E ancora al parco Castello dove già altri episodi analoghi si erano verificati gli anni scorsi, con i residenti della zona che avevano chiesto a carabinieri e vigili urbani maggiori controlli e più illuminazione pubblica.

L’altra notte ad essere prese di mira per l’ennesima volta sono state le attrezzature, in particolare i giochi per bambini, che la Pro Loco, che gestisce il bar dell’area verde, lascia permanentemente a disposizione della comunità.

I danni si stimano intorno ai mille euro ma, al di là dell’entità dei danni, evidentemente trascurabile, preoccupa il fatto che simili atti di vandalismo, evidentemente giovanile, si ripetano con una certa frequenza, per cui questo è l’ennesimo, grave, episodio per un’associazione che da qualche anno è impegnata nel rilancio di un’area che rappresenta una vera e propria oasi di pace nella città.

Infatti questo non è il primo episodio che si verifica al Parco Castello che è sovente frequentato da teppisti e alcuni mesi fa ignoti avevano tirato pietre verso le case che si trovano proprio sotto l’area verde.

Oltre a tutto ciò si sono aggiunti gli atti di maleducati che spesso prendono i portoni delle abitazioni e dei box auto come vespasiani a cielo aperto.

Ciò che è maggiormente richiesto dai residenti in zona, ormai abbastanza esasperati, sono telecamere di sorveglianza e lampioni che possano che possano illuminare meglio le vie.