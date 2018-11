Trump cancella incontro con Putin al G20

Buenos Aires (Adnkronos) – Donald Trump cancella il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Buenos Aires, a causa della crisi ucraina. E lo fa con un messaggio su Twitter, scritto mentre è in volo verso l’Argentina. “Dato che le navi e i marinai non sono stati restituiti all’Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarebbe meglio per tutte le parti coinvolte cancellare il mio incontro precedentemente fissato in Argentina con il presidente Vladimir Putin. Sarò felice di avere nuovamente un significativo summit una volta che la situazione sarà risolta”, ha annunciato Trump in due tweet scritti a bordo dell’Air Force One. In una breve conversazione con i giornalisti giusto prima di partire, Trump era sembrato favorevole a mantenere l’incontro anche se aveva precisato di voler prendere una decisione definitiva durante il volo. “Vedrò probabilmente il presidente Putin. Non abbiamo cancellato l’incontro. Ci ho pensato, ma non l’abbiamo fatto”, aveva detto Trump. “A loro piacerebbe che ci fosse. Penso sia un buon momento per avere un incontro. Sull’aereo mi farò fare un pieno rapporto su quanto successo e questo determinerà cosa farò”, aveva aggiunto.

Dal canto suo il Cremlino precisa di non aver ricevuto alcuna informazione sulla cancellazione dell’incontro.