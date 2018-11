Brasiliana di 24 anni trovata morta in casa

Alessandria – Una giovane brasiliana di 24 anni è stata trovata senza vita, oggi pomeriggio intorno alle tre, in un appartamento al secondo piano in via Milano 127. Sul posto sono accorsi i medici del 118 e i Carabinieri che stanno conducendo le indagini. Le indagini sono condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo del Reparto Operativo e della Compagnia di Alessandria coordinati dalla dottoressa Letizia Alloisio della Procura di Alessandria (nella foto la casa in Via Milano 127 dove è stato rinvenuto il cadavere).

Aggiornamento delle 17:45

La donna che era casalinga, è stata trovata senza vita in corridoio con indosso il pigiama. Gli inquirenti stanno cercando il cognato, fratello del marito, che era ospite della coppia e del quale si sono perse le tracce. A ritrovare il corpo senza vita della ragazza pare sia stato il marito che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei telefonicamente, avrebbe deciso di tornare a casa per accertarsi che non le fosse successo nulla di grave.