L’uomo che si è gettato dal Meier e la donna trovata morta in casa erano cognati

Alessandria – Ci sarebbe un collegamento tra il giovane che ha tentato di togliersi la vita oggi le 12:30 gettandosi dal Ponte Meier e la brasiliana di 24 anni trovata morta nel pomeriggio intorno alle 15:30 nell’appartamento di via Milano 127 dove viveva col marito. C’è un particolare non trascurabile che unirebbe le due tragedie, e cioè che il giovane suicida, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Alessandria che stanno svolgendo le indagini, era il cognato della giovane donna trovata morta in casa e che, alla luce degli ultimi riscontri, potrebbe essere stata uccisa forse proprio da lui. Le due vicende sarebbero il tragico epilogo di un dramma familiare. Un ospite difficile, con qualche problema psichico, che non aveva un lavoro e neppure una famiglia. Sarebbe lui il giovane che è stato visto buttarsi dal ponte Meier da un pescatore che ha dato subito l’allarme. Sul posto sono giunti 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri che hanno trovato un giubbotto, con all’interno alcuni documenti, trovato a terra nel punto in cui si è gettato, mentre sono ancora in corso le ricerche da parte di due squadre dei Vigili del Fuoco coi colleghi del reparto di soccorso acquatico, per ritrovarlo anche se le speranze di trovarlo vivo sono ridotte al lumicino. Potrebbe quindi trattarsi di un femminicidio-suicidio che vede protagonisti la donna e il cognato che era suo ospite da qualche giorno. A dare l’allarme il marito che, non potendo raggiungere la donna al cellulare, si è recato a casa dove ha fatto la macabra scoperta: la donna era senza vita, in pigiama, all’ingresso dell’appartamento, anche se non ci sarebbero, secondo le indagini svolte dagli inquirenti, segni particolari di violenza sul cadavere.

Aggiornamenti

Il marito della vittima è operaio specializzato in una ditta che opera nel campo degli impianti elettrici ed aveva fatto venire dal Brasile il fratello perché imparasse la nostra lingua e lavorasse qua. Da qualche giorno era ospitato in casa ma da subito aveva manifestato un comportamento strano, tipico di chi è vittima di uno stato psichico depressivo.