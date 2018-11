Scarcerato il dottor Ravazzano

Alessandria – È finito un incubo per il dottor Carlo Alberto Ravazzano, l’ex ragioniere capo del Comune di Alessandria, condannato a due anni e mezzo per falso ideologico, che la sera del 2 novembre scorso non era stato trovato a casa dagli agenti della questura all’ora prestabilita dal giudice che gli aveva concesso i lavori socialmente utili con l’obbligo della reperibilità nella sua abitazione dalle 22 in poi. Di qui la decisione di arrestarlo ma, dopo 25 giorni di carcere, ieri c’è stata la scarcerazione. A tirarlo fuori dalle grane è stato l’avvocato Luca Gastini dicendo al giudice che il suo assistito era andato a deporre dei fiori sulla tomba della madre, morta alcuni mesi fa e, trovandosi nel suo paese di nascita, si era attardato da alcuni amici quando la moglie ha avuto un malore. Il fatto ha causato qualche ritardo che è costato a Ravazzano la mancata reperibilità alle 22 nella sua abitazione alessandrina (il termine imposto prevede il rientro non più tardi delle 22 e l’uscita non prima delle 7). Ieri il magistrato della procura generale ha espresso parere favorevole sulla revoca dell’arresto e il ripristino del provvedimento di affidamento ai lavori di pubblica utilità che l’ex capocontabile sta svolgendo alla Croce Rossa e alla Confraternita di San Giovannino.