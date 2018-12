Mentre si cerca il corpo del giovane che si sarebbe buttato dal Meier, i carabinieri hanno trovato un cadavere galleggiante sul Tanaro a Felizzano

Felizzano – Mentre si cerca il corpo di Pedro Casteluci Tofanetto De Oliveira, 22 anni, il giovane che due pescatori avrebbero visto buttarsi dal Ponte Meier, sospettato di aver ucciso venerdì la cognata Caroline Campinho Morgado di 24 anni, i vigili del fuoco e i carabinieri, ieri sera verso le sette e un quarto, hanno recuperato dal Tanaro un cadavere in avanzato stato di decomposizione per il quale sarà necessario l’esame autoptico per risalire al sesso e all’identità. Tutto ciò mentre, dopo una segnalazine di un passante che aveva detto di aver visto un corpo di un un uomo galleggiare immobile sulle acque del Tanaro al quartiere Orti – segnalazione poi risultata falsa – i carabinieri e i vigili del fuoco hanno annunciato di continuare le ricerche.