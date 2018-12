Un Casale Ok sderena il Pro Dronero

Dronero (Pro Dronero 0 – Casale 3) – Il Casale centra la sua quarta vittoria consecutiva.

Allo stadio “Filippo Drago” di Dronero, tredicesima di andata del campionato di serie D girone A, i Nerostellati hanno prevalso per 3-0 sulla Pro Dronero, un successo che piazza i monferrini al quarto posto in classifica, in piena zona playoff.

Di Cappai, doppietta per lui, e Pavesi i gol che hanno permesso ai Neri di battere i cuneesi.

Casale in campo con il 4-3-3 con in avanti il tridente Coccolo-Cappai-Pavesi, Pro Dronero che risponde con un 4-2-3-1 con Sangare, Galfrè e Dutto dietro a Sall in attacco.

Partono meglio i padroni di casa che vanno vicino al gol del vantaggio con Isoardi, la cui punizione non è agganciata per un soffio da Toscano (4’).

Al 16’ occasione per il Casale che con Marinai che ci prova da fuori area con un tiro insidioso, respinge Rosano.

Al 20’, sponda Pro Dronero, gran sventola di Sall con palla sull’esterno della rete.

Un minuto dopo ancora Sall sugli scudi con uno stop al limite dell’area e tiro al volo, palla alta.

Al 38’, sponda nerostellata, Cintoi penetra da sinistra e calcia a giro, vola Rosano ed alza in corner: sull’angolo, in mischia, Todisco svirgola fuori.

Il primo tempo non fa registrare altri sussulti e la gara termina sullo 0-0.

Nella ripresa il Casale passa al 9’: Cross di M’Hansi al bacio da sinistra e testa di Cappai che firma l’1-0 per i Nerostellati.

La rete rende più sicura dei propri mezzi la squadra allenata da mister Buglio che trova il raddoppio al 27’ con Todisco che sfrutta al meglio una punizione battuta da Marinai.

La Pro Dronero non punge più e il Casale ne approfitta per aumentare il forcing offensivo che da i suoi frutti al 37’ con la terza rete, realizzata su rigore da Cappai per atterramento di Pavesi in area di rigore da parte di Rosano.

Non succede, poi, più nulla di rilevante e, dopo 7’ di recupero, arriva il triplice fischio del signor Del Notaro di Verbania.

Il Casale centra, dunque, la sua quarta vittoria di fila, dopo le vittorie contro Caratese, Savona e Fezzanese e si porta al quarto posto a quota 22 punti, ribaltando, di fatto, la sua posizione di classifica che solo fino a qualche settimana fa era decisamente più deficitaria.

Pro Dronero (4-2-3-1): Rosano, Rastrelli (dal 21’ st Ciccone), Caridi (dal 25’ st Giraudo), Toscano G., Guerra, Isoardi L. (dal 29’ st Isoardi D.), Brondino, Galfrè (dal 36’ st Sarao), Sall, Dutto, Sangare (dal 27’ st Niang). A disp.: Circio, Rosso, Toscano J., Fischer. All.: Francesco Dessena.

Casale Fbc (4-3-3): Consol, Di Giovanni, M’Hamsi, Todisco (dal 37’ st Vecchierelli), Cintoi, Bettoni, Coccolo (dal 34’ st Villanova), Sadouk (dal 45’ st Osellame), Cappai (dal 45’ st Mazzucco), Marinai, Pavesi (dal 49’ st Colla). A disp.: Fontana, Battista, Provera, Petrillo. All.: Francesco Buglio.

Gol: 8’ st e 36’ st (rig) Cappai, 26’ st Todisco

Arbitro: Del Notaro di Verbania.

Ammoniti: Guerra, Sall (PD), Bettoni, Consol (C).

Recuperi: 1+7.