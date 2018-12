Da Alba parte la sfida per il rilancio della moda italiana

Alba (Piemonte) – L’unione fa la forza. Entusiasta del successo dell’ultimo Black Friday, Miroglio Fashion propone di bissare l’appuntamento di sconti anche in primavera facendo squadra con i principali player di settore italiani.

Il Gruppo Miroglio di Alba è una realtà industriale italiana che opera dal 1947 nei settori del tessile e della moda, presente in 22 paesi con 37 società e 4 insediamenti produttivi.

Attraverso le società Miroglio Fashion, Miroglio Textile e M2LOG, il Gruppo è attivo nella creazione e commercializzazione di 12 marchi di moda femminile, distribuiti nel mondo attraverso un network di 1.100 punti vendita monomarca, 2.300 clienti trade con negozi multimarca e una significativa presenza nei più importanti department store internazionali. Miroglio di Alba è leader riconosciuta a livello europeo nel settore dei tessuti stampati e consolidata presenza internazionale sui mercati dei tessuti uniti, dei filati e della carta transfer, per oltre 3.000 clienti business. Inoltre il Gruppo Miroglio governa tutta la catena del valore nel settore tessile-abbigliamento: dal filato al capo finito, fino alla vendita multicanale.

“La storia recente – spiega Hans Hoegstedt, AD di Miroglio Fashion – indica che le attività promozionali capaci di creare un aumento delle vendite davvero significativo sono soprattutto quelle in cui tutto il mercato si muove all’unisono con iniziative coordinate, come i saldi di fine stagione e il Black Friday autunnale”.

Fatta eccezione per i saldi di fine stagione, non esistono eventi coordinati programmati ufficialmente durante la stagione primavera/estate: “Le mid-season sales, organizzate a date non armonizzate, non sortiscono un effetto paragonabile in termini di traffico e vendita. I nostri risultati su un brand come Motivi evidenziano che la crescita di fatturato nel periodo del Black Friday (a parità di giorni e di sconto) è ben 8 volte superiore a quella generata dalle mid-season sales”, riflette Hoegstedt. “Il Black Friday è ormai diventato un vero e proprio ‘evento-brand’, con un’offerta di prodotti in stagione per una durata di tempo limitata, che fa registrare dati in forte crescita. Da qui la nostra proposta per un’iniziativa di un ‘Black Friday Spring’ tra il 22 e il 27 maggio 2019, che sia un esempio positivo e uno stimolo per tutte le altre aziende moda italiane. Il nostro obiettivo è coinvolgere tutto il settore facendo sistema in un progetto importante, tutti con lo stesso nome e tutti nello stesso periodo, nella convinzione che sia possibile riuscire a migliorare notevolmente i risultati, nell’interesse di tutti”, conclude il manager.

Durante il recente Black Friday Miroglio Fashion ha aderito all’iniziativa attraverso oltre 860 negozi diretti dei marchi Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Caractèree in piena ottica omnicanale. L’esito del Black Friday è stato molto positivo avendo visto i brand dell’azienda realizzare vendite per 283.500 capi nei soli 6 giorni dell’evento. Secondo Confesercenti, il Black Friday 2018 ha coinvolto in Italia oltre 180mila negozi, 12 milioni di persone e generato un giro d’affari stimato di oltre 1,3 miliardi di euro.