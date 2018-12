La ministra Grillo ha revocato tutti i membri del Consiglio Superiore di Sanità

Roma – Dal ministero guidato da Giulia Grillo sono arrivate lettere di revoca ai componenti non di diritto dell’organo tecnico-consultivo. I membri delle istituzioni, ministero, Aifa e Istituto superiore di sanità, che sono membri di diritto, rimangono al loro posto.

Il consiglio superiore di sanità era stato nominato nel dicembre 2017 con un mandato di 3 anni. La ministra Grillo ha deciso però di revocare le nomine e procedere con delle nuove.

La prassi di cambiare alcuni membri del Consiglio da parte di un nuovo governo è consolidata, ma nessuno aveva deciso di cambiare in blocco tutti i membri.

Il Consiglio superiore di sanità ha il compito di dare indicazioni al ministero della Salute su determinati argomenti.

La presidente uscente, Roberta Siliquini e alcuni degli altri 30 membri si sono detti sorpresi dalla decisione, che non è stata anticipata in nessun modo.

“Prendo atto decisione del ministro, sta nelle sue prerogative. Sarebbe stata una cortesia istituzionale incontrarci almeno una volta da quando si è insediata, cioè sei mesi fa. E invece noi non abbiamo mai visto la ministra”, ha spiegato Siliquini.

“Vorrei ringraziare colleghi straordinari ed eccellenti scienziati che per quattro anni hanno lavorato tanto, con rigore e competenza, e gratuitamente, per il paese”.

A poche ore dalla revoca, arriva la replica della ministra:

“Ho deciso di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato rinnovando la composizione dei 30 membri di nomina fiduciaria. Siamo il governo del cambiamento e, come ho già fatto per le nomine di mia competenza nei vari organi e comitati del Ministero, ho scelto di aprire le porte ad altre personalità meritevoli”.

“Sono sicura che alcuni componenti del Css possano essere nuovamente nominati, di certo non i vertici, che devono avere la fiducia e la piena sintonia con il ministro in carica. La decisione di revoca degli organismi collegiali, e dunque del Css, andava presa entro il 5 dicembre, ossia a sei mesi dalla fiducia del mio Governo al Parlamento. Ringrazio tutti i componenti uscenti del Css, di cui mi preme sottolineare l’indiscutibile valore tecnico-scientifico, ma è tempo di dare spazio al nuovo”.