l’HSL Derthona liquida la “Pratica Chieri” nel 2° tempo

Chieri (San Giacomo Chieri 1 – HSL Derthona 3) – L’HSL Derthona fatica più del previsto per domare il San Giacomo Chieri. Nello scontro tra la squadra di testa e quella di coda, servono un sontuoso Calogero (ennesima perla) e l’entusiasmo del neo acquisto Mazzola per portare a casa i tre punti e mantenere lo stesso vantaggio sulle inseguitrici.

Difficile per l’HSL, nella prima parte, contenere il neo acquisto d’attacco dei padroni di casa: Rolfo è protagonista della prima occasione del match, prima che il Derthona cominci a prendere le misure e si affacci alla porta di Nebiolo con Palazzo prima e Mandirola poi.

L’HSL non riesce a esprimere un gioco efficace tanto che Mr. Pellegrini mischia le carte intorno alla mezz’ora, spostando Mandirola da sinistra a destra: proprio quest’ultimo al minuto 31 p.t. si libera di un avversario e dalla fascia destra lascia partire un cross preciso sul quale si avventa Palazzo che fa sponda per Russo che insacca il vantaggio e il 9° goal in campionato.

Neanche il tempo di ripartire che Rolfo inventa un eurogol con un tiro da fuori area che sorprende non solo l’incolpevole De Carolis ma soprattutto la difesa dei bianconeri: 1-1 e fine primo tempo.

Nel secondo tempo l’HSL si rituffa in avanti con un piglio aggressivo ed efficace con gli ingressi di Calogero per Canepa (7’) e di Mazzola per Calvio (12’).

Da un calcio di punizione conquistato da Russo scaturisce l’ennesima perla di Calogero: calcio piazzato al minuto 18 del s.t. che si insacca con precisione e velocità nel set.

Vantaggio dei Leoni che si concretizza definitivamente al 34’ del s.t. con Mazzola, bravo a saltare l’uomo e a battere di destro per la terza volta Nebiolo (assist di Russo, il migliore in campo).

La partita si chiude qui.

Per il Derthona si tratta della vittoria n. 11 in 13 partite che gli consente di conservare la testa della classifica con 5 punti di vantaggio sul San Mauro.

Il prossimo turno (14a giornata) si disputerà domenica 09.12: l’HSL Derthona giocherà in casa, allo stadio Fausto Coppi, contro il Mirafiori del bomber Toni Vasta.

San Giacomo Chieri (4-4-2): Nebiolo, Sacco (dal 82’ Beltramo), Berrone (dal 77’ Rinarelli), Canavese, Stevenin, Tigani, Perrino, Balan, Rolfo, Cosola (dal 69’ Bertucci), Oddenino (dal 55’ Calzolai). All: Ballario.

HSL DERTHONA (4-3-3): Decarolis, Roncati, Calvio (dal 59’ Mazzola), Palazzo, Magné, Marelli, Rizzo, Canepa (dal 53’ Calogero), Merlano, Russo (dal 82’ Mutti), Mandirola (dal 73’ Mazzaro). All: Pellegrini.

Gol: 30’ Russo (D), 32’ Rolfo (S), 63’ Calogero (D), 79’ Mazzola (D)

Ammoniti: Mandirola (D); Cosola, Bertucci (S).

Spettatori: 100 circa

Il Punto sul Campionato

Nella 13a giornata del Campionato di Promozione, Girone D, si segnalano 5 vittorie interne, 2 esterne e 1 pareggio.

L’HSL mantiene la vetta della classifica (vittoria n. 11 in 13 partite) sconfiggendo per 1-3 in trasferta il San Giacomo Chieri.

I punti di vantaggio dei Tortonesi sul San Mauro sono 5 (34 punti contro 29). I Torinesi vincono la sfida interna con il Pro Villafranca per 2-0.

Al terzo posto con 24 punti, troviamo la CBS che batte per 3-0 la Gaviese. Anche l’Acqui risorge tra le mura di casa abbattendo con un sonoro 5-0 (4-0 p.t.), il malcapitato Rapid Torino. CBS (24 punti) e Acqui (23) superano la Gaviese ferma a 21.

Il Mirafiori del bomber Toni Vasta (oggi stranamente a secco) vince per 3-1 la sfida interna con il Santa Rita e raggiunge a quota 20 punti il Trofarello fermato in casa per 0-1 da una buona Arquatese, rinvigorita dal neo acquisto Soncini (oggi a segno).

Il Carrara 90 con la vittoria interna per 1 a 0 contro il Cenisia, raggiunge il 9° posto a quota 19.

Poco sotto a 16 punti l’Arquatese, a 14 il Cit Turin che precede di una lunghezza il duo Valenzana Mado (1-1 contro il Cit Turin) e Cenisia a 13.

Chiudono Santa Rita a 10, Rapid Torino e San Giacomo Chieri a 9.

Classifica Marcatori

12 Pivesso (Trofarello)

11 Vasta (Mirafiori)

10 Merlano (HSL)

9 Russo (HSL)

8 Di Vanno (San Mauro)

7 Balzano (CBS),

6 Trapani (Pro Villafranca), Spoto (San Mauro), Boscaro (Gaviese, Valenzana), Innocenti (Acqui),

Palmieri Mirafiori).