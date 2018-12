Sarà l’autopsia a fare luce sulle molte ombre del delitto di Via Milano

Alessandria (Roberto Cavallero) – Sarà l’autopsia, prevista per domani, martedì 4 dicembre pomeriggio, eseguita dal dottor Pierdomenico Governa su disposizione del magistrato Letizia Alloisio che conduce l’inchiesta, a chiarire la causa esatta delle morte di Caroline Campinho Morgado De Oliveira, la giovane brasiliana di 24 anni che venerdì pomeriggio, intorno alle 15, è stata trovata senza vita dal marito, Gabriel Casteluci Tofanetto De Oliveira, nell’appartamento di via Milano 127, in pieno centro alessandrino, dove la coppia viveva assieme da alcuni anni. Non solo perché si saprà a che ora è morta, fatto determinante per sapere se possa essere stato veramente il cognato ad ucciderla prima di darsi alla fuga. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e della compagnia di Alessandria, che stanno svolgendo le indagini, la giovane sarebbe stata uccisa dal cognato, Pedro di 22 anni, ospite della coppia già da alcuni mesi, presumibilmente dopo una furibonda lite avvenuta per forza di cose prima delle 12,30 ora in cui il presunto assassino si sarebbe gettato nel Tanaro dal ponte Meier.

Pedro, arrivato da pochi mesi in Italia per volontà del fratello che voleva fargli imparare l’italiano e farlo lavorare ad Alessandria o quantomeno in qualche azienda della provincia, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti soffriva di problemi psichici e di attacchi di panico e, dopo aver provocato la morte della giovane – ma la cosa è tutta da verificare -, sarebbe scappato dall’appartamento, avrebbe raggiunto il ponte Meier e da lì, dopo essersi tolto il giubbotto scuro che aveva addosso e averlo lasciato per terra, si sarebbe lanciato nel vuoto.

Ad osservare tutta la scena pare sia stato un pescatore che avrebbe dato subito l’allarme per cui sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118 ma del corpo del giovane nessuna traccia. Sarebbe letteralmente svanito nel nulla, risucchiato dalle correnti del Tanaro.

A trovare, invece, il corpo senza vita della giovane casalinga Caroline, come sappiamo, è stato il marito Gabriel, dipendente di una ditta di Novi Ligure che si occupa di impianti elettrici, il quale, non sentendola rispondere al cellulare, ha provato poi a contattare il fratello. Telefono muto. È tornato, allora, a casa, preoccupatissimo, facendo la scioccante scoperta. La giovane, che indossava una tuta grigia, era senza vita in corridoio vicino alla cucina. Evidenti i segni di una discussione, il tavolo era rovesciato. Immediata la richiesta di soccorso al 118 ma, quando i medici sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Solo a quel punto sono scattati i collegamenti con il fratello di Gabriel, Pedro, che verso mezzogiorno e mezzo si è gettato nel fiume Tanaro. Pare, infatti, che il giubbotto recuperato sul ponte Meier sia lo stesso che indossava Pedro in una foto trovata nella casa dove si è consumato il delitto.

Dunque, cosa può essere successo? L’ipotesi più probabile è che il cognato di Gabriel abbia ucciso Caroline nel corso di una lite e poi, preso dal panico e dal rimorso, abbia scelto di gettarsi nel fiume.

Tutto da confermare, però. L’inchiesta è aperta. Il corpo del suicida, dopo tre giorni di ricerche, come detto non è ancora stato recuperato. E i pezzi del macabro mosaico che pare abbastanza intricato non sono stati ancora messi tutti al loro posto.