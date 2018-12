Scomparsa da una settimana ragazza rumena trovata a Serravalle Scrivia a casa del fidanzato

Serravalle Scrivia – È stata ritrovata poche ore fa, a Serravalle Scrivia, Anna Voinila, la ragazza di 15 anni scomparsa otto giorni fa da Fino Mornasco, in provincia di Como.

Da qualche giorno su Facebook circolava un appello lanciato dai familiari, di origine rumena, col nome della figlia, Anna Voinila, secondo i quali la giovane avrebbe potuto essere a Novi Ligure, dove fino allo scorso anno aveva frequentato l’istituto Boccardo di viale Saffi, oppure a Serravalle Scrivia, dove abita il fidanzato, suo coetaneo. I familiari confidavano nei contatti con gli ex compagni di scuola.

Il ragazzo di Anna, serravallese di origine siciliana, lo scorso 25 novembre era andato a trovarla a Fino Morsasco.

Al momento del ritorno era stato portato in stazione dal padre di lei che aveva proibito alla figlia di accompagnare da sola in treno il fidanzato fino alla stazione di Milano Rogoredo, così la coppia era salita sul treno per Serravalle senza dire nulla a nessuno e staccando i cellulari.

Una settimana di angoscia per i genitori di Anna, che hanno sporto denuncia ai carabinieri di Como, i quali hanno poi avvertito i colleghi di Novi Ligure e Serravalle Scrivia.

Il caso è stato trattato anche dalla nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ma per fortuna, oggi, c’è stato il lieto fine.