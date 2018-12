Tutti parlano di lavoro ma ad Alessandria il 40% dei giovani non lavora

Alessandria (Andrea Rovere) – Stavo andando in redazione quando mi sono imbattuto in una vetrina di un’agenzia interinale, una delle tante, per cui mi sono chiesto quante siano ad Alessandria. È una bella domanda perché sono molte, ma la domanda che viene dopo è ancora più bella: quanti sono i disoccupati? Secondo dati recenti il tasso di disoccupazione giovanile nell’alessandrino si attesta stabilmente intorno al 40%. La terza domanda è tranchant: a cosa servono tante agenzie, i centri per l’impiego comunali, se tra i giovani lavora solo il 60%?

Una crisi europea

Non è che in Europa la situazione sia molto meglio della nostra in quanto, addirittura nella locomotiva teutonica, la Germania, quando si parla del tasso di occupazione, spesso ci si dimentica che molte statistiche sono realizzate considerando come cittadini occupati anche coloro i quali, invece di un contratto di lavoro a tempo determinato full-time – il che, coi tempi che corrono, è già qualcosa – sono semplicemente dei lavoratori a chiamata, o chi si è visto stipulare in un dato mese un contratto di tre giorni come hostess ad un evento, o addirittura chi svolge uno dei cosiddetti “minijob” che, se per un pensionato che intende integrare l’assegno mensile possono andare anche bene, ad un uomo in età lavorativa non permettono certo di “campare la famiglia” degnamente.

Il precariato come regola

Ed è di questo che si tratta, di una società che sembra puntare al precariato come regola invece che come eccezione. Se infatti di quel 40% di disoccupati, alcuni saranno anche riusciti a strappare un contrattino insanguinato di qualche settimana nell’ultimo anno, ben diversa sarebbe la situazione in cui, chi si candida oggi per un posto di lavoro, e che seriamente si spende in tal senso, può sperare di giungere in tempi ragionevoli ad un contratto full-time determinato con la prospettiva di passare alla forma indeterminata non appena l’azienda ne avrà valutato il comportamento e le effettive capacità.

Lo sfruttamento nega la meritocrazia

Ma questa non è la situazione di Alessandria. Né tantomeno di molte altre città e province italiane.

Non solo, ma come dicevamo non è neanche la tendenza generale e l’obiettivo da raggiungere. I “padroni del discorso”, al contrario, sembrano promuovere una precarizzazione di massa anche attraverso l’invito costante a considerare la “flessibilità” – ovvero la possibilità delle aziende di trattare i dipendenti alla stregua di numeri da sottrarre e addizionare a seconda delle esigenze produttive del momento –, la mobilità e il precariato condizioni connaturate alla stessa essenza del modo di produzione capitalistico, cosa che però risulta tale solo attraverso un approccio di stampo smaccatamente liberista.

Il governo delle elite

Se infatti laddove vi sia uno Stato in grado di adempiere appieno la sua funzione regolatrice sia possibile governare certe dinamiche e dare solida struttura al mondo del lavoro, così non è nel caso di uno “Stato minimo” che lasci quindi fare al mercato sulla scorta del pensiero magico-animistico secondo il quale quest’ultimo finisca sempre con il regolarsi da sé. E ce ne stiamo ben accorgendo di quanto funzioni a dovere questa autoregolazione.

Certo, qualcuno potrebbe obiettare che l’intervento dello Stato nell’economia non garantisce necessariamente maggiore efficienza a livello di organizzazione del mondo del lavoro, né tantomeno che attraverso di esso sia possibile incidere in modo positivo sull’occupazione, ma questo è vero solo nel caso si tratti di uno Stato governato da un’élite politica incapace, asservita a poteri extranazionali e priva di qualsivoglia tensione alla saggezza.

Dove è finita la politica?

Perché il punto di partenza in simili faccende è sempre e soprattutto politico, ed è quindi primariamente a tale livello che devono essere favoriti mutamenti in direzione di un’autonomia degli stati inquadrata però in una logica di interdipendenza, e quindi di cooperazione internazionale.

Che ad oggi le agenzie interinali spuntate ovunque nelle nostre città siano ribattezzate “agenzie di lavoro temporaneo”, non è altro che un segno dei tempi. Una simile denominazione ci pone direttamente a confronto con lo spirito dell’epoca, con un presente in cui posizioni arbitrarie sono spacciate per verità incontrovertibili, e dove una determinata impostazione si vuole ricondotta, non a volontà e scelte specifiche, ma ad un destino ineluttabile al quale ci si debba sottomettere adattandosi alla bell’e meglio.

Curriculum e curricula

E allora eccoli lì, manager e selezionatori, addetti alle buste paga (magre) e scrutatori compulsivi di curricula, tutti intenti a fare la loro parte nel grande spettacolo della modernità liquida – per dirla alla Bauman –. Spesso precari pure loro.

Fra l’altro, di addetti presenti fisicamente in ufficio ne bastano pochi, che dove si possono tagliare i costi fissi, via con l’accetta e tanti saluti. Se la vedano pure loro, i “candidati”, che di tempo a disposizione ne hanno. Una volta infatti ci si sedeva buoni buoni in agenzia e si riempivano alcuni moduli per la registrazione allegando il curriculum, rigorosamente in formato europeo. Ora invece no: visto che praticamente tutti hanno accesso a internet, ci si registra dal sito dell’agenzia. Il che significa ricopiare per intero il curriculum ad ogni nuova registrazione in un apposito form on-line, con date, tipologie di mansione e di contratto da individuare scorrendo dei menù a tendina in cui di solito c’è tutto tranne quello che si sta cercando, nonché allegare file vari di presentazione, rispondere ad un numero imprecisato di domande – talvolta prive di senso – e, dopo il fatidico “invia candidatura”, mettersi a pregare la beata vergine affinché qualcuno chiami per concedere udienza.

Di click in click… e che Dio ce la mandi buona

Quindi se in passato si parlava fin da subito con qualcuno, il quale inseriva poi tutte le informazioni nel database aziendale, ora si va via di click dalla propria stanzetta e buonanotte. Così come attraverso i click si regola l’addetto, che ha già tutto quanto visibile a monitor pronto per le ricerche incrociate: banconista, disponibilità part-time verticale, residenza in zona; patentino muletto, massimo venti chilometri da Alessandria; inglese e francese fluenti, minimo cinque anni di esperienza nella mansione, sotto i trentacinque d’età; donna, laurea triennale o qualifica equipollente; categoria protetta, full-time, disponibilità tirocinio.

La sindrome di Stoccolma

Un esercito di precari e disoccupati che, in preda ad una sorta di Sindrome di Stoccolma, non è così raro sentir difendere i propri aguzzini, o quantomeno dar credito per l’ennesima volta alle loro panzane circa l’austerità, l’Euro, la UE a trazione USA e via predicando, da buoni chierici della post-modernità, quindi non solo laici ma laicisti.

Tutto ciò a formare uno scenario in cui ad infinite giravolte per riuscire a portare a casa quattro spiccioli – poiché spesso è di questo che si tratta –, senza nemmeno la sicurezza di continuare a riceverli di lì ad un mese, si aggiunge il senso di alienazione derivante da pratiche sempre più asettiche, da interazioni meccaniche che allo spirito comunitario sostituiscono i dogmi contemporanei dell’efficienza e della funzionalità, anche quando magari tutt’intorno non funziona niente.

Almeno per lei

Tale è l’andazzo. E tanta è la frustrazione di chi vede ignorate le proprie istanze con sempre maggiore spudoratezza, ritrovandosi ancora una volta ad inoltrare richieste di colloquio alle quali forse nessuno risponderà.

Come la ragazza che ho intravisto stamane proprio attraverso i vetri di una di queste benedette agenzie interinali, alla quale auguro che, almeno per lei, il tempo delle rincorse sia finito.