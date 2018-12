Camionista stritolato da un Tir in manovra

Torre Garofoli – Incidente mortale sul lavoro, stamane poco dopo le 11, a Torre Garofoli, alla periferia di Tortona. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di cinquantacinque anni di Novi Ligure, Cirillo Agnello, morto schiacciato da un mezzo in manovra.

Secondo una prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Tortona, giunti sul luogo dell’incidente, l’uomo era a terra vicino al suo camion e stava effettuando dei lavori di manutenzione al mezzo parcheggiato in un piazzale della zona industriale quando, per cause ancora in corso di accertamento, un secondo camionista alla guida di un Tir, che stava effettuando manovre sul piazzale, non accorgendosi della presenza del collega lo ha travolto, ferendolo mortalmente.

Quando è stato dato l’allarme Cirillo Agnello, sempre secondo una prima sommaria ricostruzione, respirava ancora, ma è deceduto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi con l’elicottero del 118: medico e infermiere hanno cercato inutilmente di rianimarlo con ogni possibile tentativo ma non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica del drammatico incidente sono in corso accertamenti da parte dello Spresal.