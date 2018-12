Continua la crisi dell’Alessandria che perde in casa col Piacenza

Alessandria (Alessandria 0 – Piacenza 2) – L’Alessandria incappa nella sua seconda sconfitta consecutiva. Al “Moccagatta”, quattordicesima di andata del campionato di serie C girone A, il Piacenza passa per 2-0 e adesso per i Grigi si fa davvero dura in ottica classifica. I mandrogni, infatti, dopo questo altro tonfo sono quasi in zona playout, ormai distante solo 2 punti.

Piemontesi in campo con la difesa a tre si rivede Tentoni sulla fascia destra con Sartore a sinistra. Confermata la coppia De Luca-Santini supportata da Bellazzini sulla trequarti. Nel Piacenza in campo i tre ex Barlocco, Nicco e Sestu.

Partono meglio i locali che già al 9’ hanno una buona occasione con Tentoni che serve Sartore sulla sinistra, il brasiliano a tu per tu con Fumagalli calcia però praticamente addosso al portiere.

Al 18′ il primo tiro in porta degli ospiti: il sinistro di Pergreffi dalla distanza impegna Cucchietti.

Al 19’ il vantaggio emiliano: Gjura sbaglia un facile appoggio che consente il recupero del Piacenza, palla a Sestu sulla destra, l’ex di turno mette in mezzo per Di Molfetta, stop di destro e tiro al volo con lo stesso piede che trafigge Cucchietti.

I Grigi provano a reagire e al 43’ hanno una buonissima occasione con Bellazzini che con un cross perfetto pesca l’accorrente Gatto che con un’inzuccata costringe al miracolo Fumagalli che dice no sulla linea di porta.

Il primo tempo finisce 1-0 per i Biancorossi emiliani.

La ripresa vede un’Alessandria non troppo pimpante che tenta qualche giocata ma senza mai impensierire particolarmente la retroguardia emiliana.

Da segnalare al 68′ Sartore che scodella a centro area, spizzata di Bellazzini, sulla palla vagante arriva De Luca di testa e Fumagalli mette in corner.

Due minuti dopo arriva il raddoppio del Piacenza: Barlocco penetra in area, Cucchietti esce sul pallone in ritardo trovando i piedi dell’esterno piacentino che non fa nulla per evitare il contatto. Calcio di rigore che Pesenti trasforma per il 2-0 degli ospiti.

Non succede, poi, più nulla e, dopo 4’ di recupero, l’arbitro Miele di Nola decreta il finale di gara.

L’Alessandria resta ferma a quota 13 punti, nelle zone medio basse della classifica. Il Piacenza sale, invece, al secondo posto.

Nel prossimo impegno, certamente non dei più abbordabili, i mandrogni andranno a fare visita all’Arezzo, terza forza del campionato.

Alessandria (3-4-1-2): Cucchietti; Gjura, Prestia, Agostinone; Tentoni (87? Tentoni), Gatto, Gazzi (75? Maltese), Sartore; Bellazzini (83? Checchin); De Luca (75? Talamo), Santini. A disp. Pop, Zogkos, Gerace, Sbampato, Fissore, Cottarelli, Rocco, Maggi. All. D’Agostino.

Piacenza (4-3-3): Fumagalli; Troiani, Pergreffi, Bertoncini, Barlocco; Nicco (88? Spinozzi), Marotta, Della Latta; Sestu (66? Cauz), Pesenti (74? Romero sv), Di Molfetta. A disp. Verderio, Calore, Sylla, Silva, Mulas, Fedato. All. Lussardi.

Gol: 19′ Di Molfetta, 72′ Pesenti (rig.).

Arbitro: Miele di Nola.

Ammoniti: Santini (A); Pesenti (P).