In Provincia i soldi non bastano mai e il buco a bilancio resta

Alessandria – Uno squilibrio di oltre 10 milioni. È quello che grava sul Bilancio 2018 della Provincia che, a quanto sembra, non riesce a colmare.

Se ne sarebbe dovuto parlare nella seduta del consiglio provinciale per approvare il bilancio 2018, convocato per oggi, martedì 4 dicembre, nel pomeriggio.

Giovedì, invece, al Castello di Marengo si sarebbe dovuta tenere l’assemblea dei 188 sindaci per il parere obbligatorio, ma non vincolante, insomma senza una vera assunzione di responsabilità.

Tutto rinviato, la data sarà il prossimo 14 dicembre, che pare ormai un termine improrogabile.

Si parla infatti di un bilancio preventivo che avrebbe dovuto essere fatto prima ma i conti continuano a non quadrare. Come già detto nel 2017, i tagli dei contributi statali imposti da Roma ormai da un paio d’anni sono insostenibili. E sì che Palazzo Ghilini, nelle ultime amministrazioni, aveva ridotto all’essenziale ogni movimento di bilancio e ogni investimento.

L’anno scorso una pezza era stata messa con i tre milioni e mezzo arrivati dall’Anas e la vendita al Demanio dell’ala di Palazzo Ghilini occupata dalla Prefettura, ultimo pezzo di pregio del patrimonio.

Però adesso si è arrivati al “redde rationem”.

Il bilancio parrebbe essere in equilibrio ma manca ancora il prelievo statale: oltre 15 milioni, cinque la Provincia riesce ancora a coprirli, ma gli altri no.

I revisori dei conti hanno certificato queste storture statali, ma non hanno potuto dare l’ok a un documento in evidente disequilibrio.

La palla passa adesso al consiglio che, per forza di cose, si trova ora davanti ad un bivio: o dice sì nonostante tutto, spacciando consapevolmente un deficit per una speranza di pareggio, e i consiglieri rischiano di finire davanti alla Corte dei conti. Oppure non lo approva, o lo approva in squilibrio, eventualità che porterebbe il presidente delle Provincia Gianfranco Baldi (nella foto) a “portare le chiavi” al Prefetto, con l’automatico arrivo di un commissario.

Resterebbe, in teoria, ancora una speranza. Che Roma s’impegni a dare soldi: per legge un dissesto potrebbe essere ripianato in due anni, quindi con 15 milioni l’anno prossimo, dieci per il 2019 e cinque per il 2018, e altri 15 nel 2020.

Duecentocinquanta milioni sarebbero già pronti per tutta Italia ma non si ancora come saranno ripartiti.

Giovedì Baldi, accompagnato dall’Onorevole Molinari, si recherà a Roma per ottenere, dal Ministero delle Finanze, un impegno nero su bianco.

Se ci riuscirà, allora il bilancio preventivo 2018 ha probabilità di ottenere il voto dei consiglieri. E non si tratta di destra o sinistra visto che si sono entrambe alternate al comando negli ultimi anni.

Altrimenti in pochi se la sentirebbero di affrontare la Corte dei conti e quindi tutti a casa.