Nasce un fondo di solidarietà per aiutare i dipendenti della Pernigotti rimasti senza lavoro

Novi Ligure – Proseguirà almeno fino all’8 gennaio la protesta dei lavoratori della Pernigotti, dopo la manifestazione di sabato scorso in città che ha visto la partecipazione di oltre mille persone.

Fra pochi giorni sarà un mese esatto dall’astensione dal lavoro e questo vuol dire niente stipendio per le loro famiglie. Ma intanto nello stabilimento di Viale della Rimembranza prosegue l’assemblea permanente e quindi lo sciopero dei 100 dipendenti, e dei 150 interinali, contro la chiusura annunciata dalla proprietà, il gruppo turco Toksoz.

L’8 gennaio sarà una data importante: a Roma è previsto un nuovo incontro tra sindacati e proprietà per decidere sulla cassa integrazione.

In questo senso, grande importanza assume il fondo di solidarietà creato dai sindacati e dal Comune di Novi Ligure con l’apertura di un conto corrente intestato alla Caritas (iban: IT48N 03111 48420 00000 0000838; causale: solidarietà dipendenti Pernigotti).

Hanno già annunciato un aiuto i consiglieri comunali novesi e l’Anpi di Novi Ligure, con il presidente Gianni Malfettani, che devolverà 250 euro.

Anche dalle fabbriche della zona arriverà un aiuto: da parte della Uila Uil, che ha lanciato un appello, tutti i lavoratori doneranno la paga di un’ora di lavoro a dicembre al fondo di solidarietà. La richiesta è stata avanzata a tutti i settori produttivi: dall’Ilva alla Campari alla Saiwa. Hanno già aderito i dipendenti della Rivalta Food di Rivalta.

Le donazioni serviranno ad aiutare, inoltre, anche i lavoratori dell’Iperdì, senza stipendio da luglio.

Ieri mattina alla Pernigotti è arrivato anche il Vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Viola, accompagnato dal sindaco di Novi Rocchino Muliere, il quale ha esortato i lavoratori a proseguire uniti la loro battaglia.

Il vescovo ha manifestato l’intenzione di celebrare una messa verso Natale alla Pernigotti, dopo quella del mese scorso.

La questione Pernigotti è finita, naturalmente, anche sui social. Sul profilo Facebook “1 milione di italiani con Salvini entro Natale” è partita una campagna con la quale si chiede di boicottare i prodotti della nota azienda novese poiché, come si legge nel post, “in questi giorni è comparsa in tv la pubblicità di questo marchio. Non fatevi ingannare, zero soldi per i turchi fino a quando non risolveranno il licenziamento dei dipendenti italiani dell’unico stabilimento vero. Quello di Novi Ligure.”